Juventus Turin – Ajax Amsterdam (1:1)

Im Viertelfinal-Rückspiel hat das Team von Trainer Erik ten Hag beim italienischen Rekordmeister gesiegt. Nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche in Amsterdam bezwang Ajax die Turiner mit 2:1 (1:1). Kapitän Matthijs de Ligt sorgte mit seinem Kopfballtreffer in der 67. Minute für das Weiterkommen von Ajax Amsterdam. Cristiano Ronaldo (28.) hatte Juve in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Donny van de Beek kurz darauf ausgeglichen (33.). Im zweiten Halbfinale trifft Ajax Amsterdam auf Manchester City oder Tottenham Hotspur.

FC Barcelona – Manchester United 3:0 (2:0)

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat das Halbfinale der Champions-League erreicht und ist erstmals seit 2015 wieder unter den besten vier Teams Europas. Barça siegte bei Manchester United mit 3:0 (2:0). Schon die erste Partie hatte Barça mit 1:0 in England gewonnen. Für Barcelona schossen Lionel Messi (16./20. Minute) und Coutinho (61.) jeweils die Tore ins Halbfinale. Die Katalanen treten in der Vorschlussrunde nun gegen den Sieger des Duells zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool an.