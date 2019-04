Frankfurts Mijat Gaćinović springt für einen Kopfball gegen Rafa Silva von Benfica Lissabon. Frankfurt's Mijat Gacinovic, left, jumps for a header with Benfica's Rafa Silva during the Europa League quarterfinals, second leg soccer match between Eintracht Frankfurt and Benfica at the Commerzbank Arena in Frankfurt, Germany, Thursday, April 18, 2019. (AP Photo/Michael Probst)

© Michael Probst/AP/dpa