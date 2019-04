Pal Dardai verliert im Sommer den Posten als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das teilte der Verein mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Demnach verständigte sich der Club mit seinem bisherigen Coach "einvernehmlich" bezüglich dieses Schritts. In den verbleibenden fünf Bundesligaspielen soll Dardai die Profis aber noch weiterhin betreuen.



Nach Aussage von Manager Michael Preetz versprechen sich die Berliner von dieser Entscheidung einen "neuen Impuls". Zuletzt hatten die Hertha-Profis fünf Spiele in Folge verloren und konnten damit auch ihren guten achten Platz in der Bundesligatabelle nicht halten.



Dardai hatte zuletzt mehrfach erklärt, sein persönliches Schicksal nicht über das Wohl des Vereins stellen zu wollen. "Ich bin dankbar für diese Chance, die ich hier bekommen habe, und sehr stolz darauf, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben", sagte der 43-Jährige und fügte hinzu: "Aber manchmal ist es so, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. Ich habe immer betont, dass es mir um das Beste für Hertha BSC geht, denn Hertha ist und bleibt mein Zuhause."

Dardai besitzt bei Hertha eine besondere Vertragskonstellation: Er ist bei den Berlinern mit einem unbefristeten Kontrakt ausgestattet, um nach dem Aus als Proficoach wieder in den Jugendbereich zurückkehren zu können. Ab Sommer 2020 soll er wieder als Trainer im Nachwuchs arbeiten.