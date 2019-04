FC Barcelona UD Levante 1:0 (0:0)

Der FC Barcelona ist zum 26. Mal Meister in der spanischen Profifußballliga Primera División. Es ist bereits der achte Meistertitel des Vereins in den vergangenen zehn Jahren. Den Führungstreffer zum 1:0-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten UD Levante erzielte Fußballstar Lionel Messi in der 62. Minute.



Verfolger Atlético Madrid kann die Katalanen an den letzten drei Spieltagen nicht mehr einholen. Barcelona hat jetzt 83 Punkte, Atlético 74. Selbst bei Punktgleichheit würde am Ende der direkte Vergleich zählen – und auch den hat Barca mit 1:1/2:0 gewonnen.

Mit seinem Sieg hat der FC Barcelona in dieser Saison weiterhin Chancen auf ein Triple. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde trifft am 25. Mai im Finale des Königspokals (Copa del Rey) auf den FC Valencia. Außerdem steht der Verein im Halbfinale der Champions League am 1. und 7. Mai dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool gegenüber.