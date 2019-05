RB Leipzig – FC Bayern München 0:0 (0:0)

Der FC Bayern hat mit einem Unentschieden bei RB Leipzig die vorzeitige Meisterschaft verpasst. Der Mannschaft von Trainer Niko Kovač gelang in einem teilweise ruppigen Spiel gegen die nunmehr seit 15 Ligaspielen ungeschlagenen Leipziger kein Tor und damit auch nicht der notwendige Sieg im Bundesliga-Fernduell mit Verfolger Borussia Dortmund. Ein Treffer von Leon Goretzka in der 50. Minute wurde vom Videoschiedsrichter aberkannt – es blieb beim 0:0. Damit hat Bayern nun am Samstag die Chance, erstmals seit 2000 wieder den Titel zu Hause zu holen: Zum Saisonfinale kommt Eintracht Frankfurt. Es wäre der siebte Titel in Folge. In der Tabelle liegen die Bayern zwei Punkte vor den zweitplatzierten Dortmundern.



Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:0)

Borussia Dortmund kann weiter auf seinen neunten Meistertitel hoffen. Dank des 3:2 (1:0) über Fortuna Düsseldorf verkürzte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga den Rückstand zu Spitzenreiter FC Bayern auf zwei Punkte. Die Torschützen Christian Pulisic (41. Minute), Thomas Delaney (53.) und Mario Götze (90.+2) sorgten für den Sieg der Borussia. Die Düsseldorfer, bei denen Adam Bodzek (82.) die Rote Karte sah, trafen durch Oliver Fink (47.) und Dawid Kownaki (90.+5). Damit kommt es am kommenden Samstag im Fernduell der beiden führenden Teams zur Entscheidung um die Meisterschaft. Ein weiterer Ausrutscher der Bayern gegen Frankfurt könnte dem BVB bei einem Sieg in Mönchengladbach doch noch den Meistertitel bescheren.



1. FC Nürnberg – Borussia Mönchengladbach 0:4 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat den neunten Bundesliga-Abstieg des 1. FC Nürnberg besiegelt und einen kostbaren Sieg im Kampf um einen Champions-League-Platz gefeiert. Dank eines Dreierpacks innerhalb von nur neun Minuten nach der Pause gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking mit 4:0 (0:0) gegen Nürnberg. Die Mönchengladbacher kletterten damit vor dem Schlussakt gegen Borussia Dortmund vorübergehend sogar auf Tabellenrang vier. Die Nürnberger hätten nur mit einem eigenen Sieg überhaupt weiter vom Klassenverbleib träumen dürfen. Stattdessen sind die Franken bei nun acht Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 und steigen nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder ab.



FC Augsburg – Hertha BSC 3:4 (1:0)

In einem Spiel ohne Ergebnisdruck hat Hertha BSC in einem Spiel mit vielen Toren den FC Augsburg mit 4:3 (0:1) besiegt. Salomon Kalou entschied die unterhaltsame Bundesliga-Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+2 Minute). Sogar eine dreimalige Führung durch André Hahn (10.) und Michael Gregoritsch, der erst einen Foulelfmeter verwandelte (50.) und dann zum 3:2 traf (70.), reichte den Gastgebern nicht zu einem Punktgewinn im letzten Heimspiel der Saison. Die Hertha schlug vor dem späten Siegtor unter dem scheidenden Trainer Pal Dardai dreimal durch Marvin Plattenhardt (47.), Marko Grujic (66.) und Kalou (75.) zurück.



TSG 1899 Hoffenheim – SV Werder Bremen 0:1 (0:1)

Werder Bremen hat sich mit seinem Sieg gegen Hoffenheim im Rennen um die Europa-League-Plätze gehalten. Die Mannschaft schaffte einen 1:0 (1:0)-Sieg beim direkten Rivalen aus dem Kraichgau. Beide Clubs haben somit vor dem Saisonfinale als Tabellenachter und - neunter noch Chancen auf den internationalen Wettbewerb. Das Tor für Bremen erzielte Johannes Eggestein in einer hektischen Partie in der 39. Minute. Hoffenheim tat sich nach Punktverlusten zuletzt weiterhin schwer und kann sich nach diesem Rückschlag keine Hoffnungen mehr auf den zweiten Einzug in die Champions League machen.



Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04 1:1 (1:0)

Die neunte Europacup-Teilnahme in den vergangenen zehn Jahren ist gesichert, das ganz große Ziel droht Bayer Leverkusen aber wieder einmal zu verspielen. Die Werkself gab beim 1:1 (1:0) gegen den in der Vorwoche geretteten FC Schalke 04 zwei Punkte ab. Damit verpasste Bayer am vorletzten Spieltag den mindestens vorübergehenden Sprung auf den begehrten vierten Platz und hat dessen Erreichen nicht mehr in der eigenen Hand. Nationalspieler Kai Havertz hatte Leverkusen zwar mit seinem schon 16. Saisontor (31.) in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit war allerdings der Videobeweis in Dauerbetrieb. Durch ihn wurde der Ausgleich für Schalke zum 1:1 von Guido Burgstaller bestätigt (47.), durch ihn gab es Foulelfmeter für Schalke, den Lukas Hradecky gegen Daniel Caligiuri hielt (53.), durch ihn wurde ein weiterer schon gepfiffener Foulelfmeter für Schalke zurückgenommen (71.). Bayer wirkte geschockt vom Ausgleich und kam kaum noch zu guten Chancen. Vom Offensivspiel der ersten Halbzeit war fast nichts mehr zu sehen.

Hannover 96 – SC Freiburg 3:0 (1:0)

Hannover 96 steigt zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga ab. Der bisherige Tabellenletzte gewann zwar am Samstag sein letztes und auch bestes Heimspiel dieser Saison mit 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg. Da aber zeitgleich auch der VfB Stuttgart auf Rang 16 mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg siegte, können die 96er den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht mehr erreichen. Die Tore von Waldemar Anton (39.), Ihlas Bebou (51.) und Walace (81.) kamen für eine Rettung zu spät.



VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga aus eigener Kraft verhindert und die Europapokalpläne der Gäste gefährdet. Gonzalo Castro (45.+1. Minute), Anastasios Donis (55.) und Daniel Didavi (83.) trafen für die Schwaben, die den Relegationsrang 16 damit schon vor dem 34. Spieltag sicher haben. Der VfB kann nach der Partie auf niedrigem Niveau nun für die Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga planen und darf auf den Verbleib in der Bundesliga hoffen. Wolfsburg dagegen enttäuschte, kam nur zu Halbchancen aus der Distanz und muss vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg kommende Woche weiter um die Teilnahme an der Europa League bangen.

In einer vorherigen Version des Teasers hieß es fäschlicherweise, dass Dortmund gegen Mainz gewonnen hat. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.