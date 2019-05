Der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren, Joachim Löw, muss sich für die beiden kommenden EM-Qualifikationsspiele vertreten lassen. Das teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) mit.

Grund sind nach DFB-Angaben die "Nachwirkungen eines Sportunfalls". Löw habe sich eine Arterie gequetscht und müsse stationär behandelt werden. Die Behandlung verlaufe gut, dem Bundestrainer sei jedoch geraten worden, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen. Löw teilte mit, er fühle sich "schon wieder ganz gut."

Zum genauen Hergang des Unfalls machte der DFB keine Angaben. Die Bild-Zeitung berichtete, dem Bundestrainer sei vor Wochen beim Training eine Hantel auf den Brustkorb gefallen.

Das DFB-Team spielt am 8. Juni in Borissow in Weißrussland ein Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2020. Am 11. Juni trifft die Nationalmannschaft in Mainz auf Estland. Dem DFB zufolge soll für beide Spiele Löws Assistenztrainer Marcus Sorg die Leitung übernehmen, unterstützt werden wird es vom Torwarttrainer Andreas Köpke. Löw befinde sich mit Sorg, Köpke und DFB-Direktor Oliver Bierhoff im ständigen Austausch.