Nach diesem erdbebenhaften 4:0-Sieg gegen den FC Barcelona, der Jürgen Klopp zu einem noch größeren Trainer machte, gab es viele Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel über die Tore. Divock Origi und Georginio Wijnaldum schossen sie. Der eine ist Ersatzspieler, der andere wurde zur Halbzeit eingewechselt. Es waren also Spieler für die entscheidenden Momente verantwortlich, auf die es in der Regel nicht so ankommt. Doch auch auf sie konnte sich Klopp in diesem großen Spiel verlassen. Man könnte auch sagen: Beim Kloppschen Fußball kommt es gar nicht so drauf an, wer spielt. Hauptsache, er rennt und jagt.

0:3 hatte die Elf das Hinspiel in Barcelona verloren, vor dem Rückspiel sagte Klopp in der Kabine: "Seid Löwen, die acht Wochen nichts zum Fressen hatten!" Wenn man den Stars des FC Barcelona während des Spiels an der Anfield Road in die Augen schaute, konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, sie wären Raubtieren begegnet.

Wie schon in Mainz und Dortmund bringt Jürgen Klopp auch in Liverpool alle Jungs zum Rennen und Brennen. Wieder hat er einen ganzen Club auf ein Ziel eingeschworen. Am Samstag trifft er mit dem FC Liverpool in Madrid im Finale der Champions League auf Tottenham Hotspur. Es soll sein größtes Spiel werden.

Klopp ist Deutschlands bester Trainer der Gegenwart, mindestens. In den gut dreieinhalb Jahren in England ist er zudem in die Riege der besten der Welt aufgestiegen. In der Champions League warf er im Vorjahr Pep Guardiola und Manchester City raus, dieses Jahr die Bayern und Barcelona. Zum zweiten Mal nacheinander steht er im Finale des wichtigsten Wettbewerbs im globalen Vereinsfußball. Das schafften in den letzten fünfzehn Jahren sonst nur Zinédine Zidane, Alex Ferguson und Jupp Heynckes.

97 Punkte holte Liverpool zudem in der Premier League in dieser Saison, so viel wie nie zuvor. Nur einmal verlor die Elf. Dass es nicht zum Titel reichte, lag daran, dass Manchester City minimalst besser war, gerade mal einen Punkt.

Klopp ist einerseits Klopp geblieben. Seine Idee von Fußball wurzelt in Deutschland, wo man eher den Kampf liebt als das Spielerische. Seinen Stil kennt der deutsche Fan noch aus Dortmunder Zeiten. Er will mit leidenschaftlichem Rabaukentum die Gegner auskontern, überrumpeln, zertrampeln. Er selbst hat seinen Fußball als Heavy Metal beschrieben, wuchtig und dynamisch, laut und schnell. Liverpool mag die Stadt der Beatles sein, doch das passt perfekt zur Hafen- und Arbeiterstadt Liverpool und zum sagenumwobenen Anfield Roar.



Klopp schließt Freundschaften

Andererseits hat sich Klopp im Ausland nicht nur durchgesetzt, sondern auch verfeinert. Nur noch selten verliert er sich in Scharmützeln mit Schiedsrichtern, an der Seitenlinie rennt er nicht mehr auf und ab, sondern beobachtet das Spiel genauer und ruhiger. Auch ist er mit der Qualität seiner Spieler gewachsen, seine besten sind das famose Sturmtrio Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino sowie der holländische Abwehrchef Virgil van Dijk.

"Zu Klopp habe ich eine ganz besondere Beziehung, wir sind uns sehr nahe", sagte Mané im Interview mit der SZ. "Unser Leader steht am Spielfeldrand." Warum Klopp gut mit seinen Spielern kann, davon bekommt man bei einem aktuellen PR-Film der Uefa eine Ahnung. Da werden ihm Kinderfotos seiner Mannschaft gezeigt, und Klopp zeigt seine ganze Wärme, Schlagfertigkeit, Intelligenz, seinen Humor. Seine Antworten zeigen: An ihm ist alles echt (bis auf die Haare und die Zähne vielleicht), daher kann er Menschen für sich gewinnen. Insbesondere im Umgang mit Niederlagen dürfte er einzigartig sein.

Klopp schmiedet Bündnisse und, mehr noch, er schließt Freundschaften, etwa mit dem Geschäftsführer des BVB, Aki Watzke. Auch zu Weggefährten aus Mainz hält der dünkelfreie Klopp noch regen Kontakt. Auch das ist ursächlich für seinen Erfolg: Es mag altmodisch klingen, aber Klopp weiß noch, dass es im Fußball um ewig gültige Werte geht.