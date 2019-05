Was kaum jemand weiß: Dr. James Naismith, der Erfinder des Basketballs, war Kanadier. Kanada selbst aber lange Basketball-Entwicklungsland. 80 Jahre nach Naismiths Tod aber entdecken einige Landsleute zum ersten Mal, dass es neben Eishockey, Lacrosse und Canadian Football auch noch den Sport mit den groß gewachsenen Menschen und dem orangefarbenen Lederball gibt. Den Toronto Raptors sei Dank.

Die Raptoren stehen als erste kanadische Basketballmannschaft im NBA-Endspiel. Mit ihrem Anführer Kawhi (sprich: Kwai) Leonard wollen sie die Golden State Warriors vom Thron stoßen, der Serienmeister um Superstar Steph Curry peilt den vierten Titel in fünf Jahren an. Die Best-of-Seven-Serie beginnt in der Nacht auf Freitag (3 Uhr MEZ) in Toronto.



Nach der überraschenden Niederlage der Eishockeynationalmannschaft im WM-Finale gegen Finnland ruhen die Hoffnungen der 37-Millionen-Nation nun auf den Korbjägern. Sogar Premierminister Justin Trudeau meldete sich auf Twitter zu Wort: "Es ist Zeit, die Meisterschaft nach Kanada zu holen."

Als die NBA die Toronto Raptors zur Saison 1995/1996 in die Liga aufnahm, war die Mannschaft aus dem hohen Norden unbeliebt. So unbeliebt, dass sich noch Jahre später Spieler weigerten, jenseits der US-Grenze ihre Brötchen zu verdienen. Das Team spielte die ersten Jahre chronisch erfolglos, die Winter am Lake Ontario sind noch heute frostig und lang. Die Raptors waren bisher vor allem dadurch bekannt, dass ihr Ex-Star Vince Carter bei den Olympischen Spielen 2000 über einen Gegner sprang und den Ball in den Korb stopfte.



Eine der lautesten Hallen der Liga

Die Zeiten haben sich geändert. Die Raptors sind schon länger das bestimmende Thema in den Sportbars der 2,7-Millionen-Einwohner-Metropole, in der die Hälfte der Bevölkerung einer ethnischen Minderheit angehören soll. Die Blütezeit der Maple Leafs, das Eishockeyteam mit den zweitmeisten NHL-Meisterschaften, liegt 50 Jahre zurück. Die Blue Jays gewannen zuletzt 1993 die World Series im Baseball. Sie waren der letzte kanadische Titelträger in den großen US-Sportligen.

Die Scotiabank Arena, in der fast 20.000 Menschen Platz finden, gilt als eine der lautesten der Liga. Beim Public Viewing im "Jurassic Park", dem Platz vor der Arena, herrscht während der K.-o.-Runde der Ausnahmezustand. In der ganzen Stadt ist der Slogan "We the North" zu lesen. Damit wird der Außenseiterstatus des einzigen kanadischen NBA-Teams in etwas umgedeutet, das Identität stiftet und Stärke demonstriert. Die Zeiten, als sich NBA-Profis weigerten nach Toronto zu wechseln, sind jedenfalls Geschichte. Es wird gemunkelt, das habe auch mit der landesweiten Legalisierung von Marihuana im Jahr 2018 zu tun. Immerhin steht mit Chris Boucher auch ein Kanadier im Kader – allerdings fungiert er in den Play-offs bei insgesamt vier Minuten Einsatzzeit eher als Maskottchen.

Die Chancen, tatsächlich die NBA zu gewinnen, stehen gar nicht so übel. In der regulären Saison sicherte sich der Herausforderer beide Duelle gegen den Champion aus Kalifornien – und mit 58 Siegen die bessere Gesamtbilanz. Zudem müssen die Warriors zunächst ohne die verletzten Leistungsträger Kevin Durant und DeMarcus Cousins auskommen. Sollten sie in den Finals zurückkehren, dann wohl kaum in voller Stärke. Zwar spielte das Trio um Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green, das die Keimzelle der kalifornischen Gewinnerkultur bildet und 2015 erstmals die Meistertrophäe nach Oakland holte, starke Play-offs. Doch die Raptors sind mit ihrem internationalen Dreigestirn um Marc Gasol, Serge Ibaka (beide Spanien) und Pascal Siakam (Kamerun) sowie dem Aufbauspieler Kyle Lowry und dem Defensivspezialisten Danny Green tiefer besetzt. In der Halbfinalserie gegen die Milwaukee Bucks zeigte das Team von Coach Nick Nurse beim 4:2-Sieg eine Defensivleistung, die bereits meisterschaftswürdig war.