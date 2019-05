Union Berlin steigt erstmals in die Bundesliga auf

Union Berlin ist im Relegations-Rückspiel in die erste Liga aufgestiegen und hat den VfB Stuttgart in die Zweitklassigkeit geschickt. Das Team aus dem Stadtteil Köpenick kassierte kein Tor und besiegelte durch das 0:0 vier Tage nach dem 2:2 im Hinspiel den dritten Abstieg der Schwaben. Trotz langer Überlegenheit beim Zweitligadritten in Berlin erzielte der Bundesliga-16. aus Stuttgart im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nicht das dringend benötigte Auswärtstor. Wie schon 2016 und 1975 muss die Mannschaft in die zweite Liga.

Das vermeintlich rettende 1:0 für die Schwaben durch einen Freistoß von Dennis Aogo (9. Minute) hatte Schiedsrichter Christian Dingert nach Studium der Videobilder wegen einer Abseitsstellung aberkannt.



Damit steht der VfB vor dem Neuaufbau in der 2. Liga, Interimscoach Nico Willig soll wieder zur U19 zurückkehren, der Kieler Tim Walter übernimmt für ihn. Union schaffte es hingegen vor 22.000 Zuschauern als 56. Verein und fünfter Club aus Berlin in die Bundesliga. In der nächsten Saison werden nun zwei Berliner Vereine in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sein.