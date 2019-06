Der FC Bayern München hat nach einem spannenden Spiel die deutsche Meisterschaft im Basketball gewonnen. Der Titelverteidiger gewann auch das dritte Finalspiel gegen Alba Berlin dank einer Aufholjagd mit 93:88 (76:76, 32:46) nach Verlängerung und blieb damit in den Playoffs ungeschlagen.

Vor 6.500 Fans im ausverkauften Münchner Audi Dome zeigten die Bayern drei Viertel lang eine Partie mit vielen Ballverlusten und einer schwachen Wurfquote. Zwischenzeitlich waren die Hausherren 15 Punkte in Rückstand. Erst im Endspurt drehte der Favorit auf, machte einen 13-Zähler-Rückstand wett und hatte Sekundenbruchteile vor Schluss sogar die Chance auf den Sieg in der regulären Spielzeit. In der Overtime schließlich behielten die Hausherren die Nerven und konnten sich den Sieg sichern.

Für die Münchner ist es nach 1954, 1955, 2014 und 2018 der fünfte Meistertitel. Der Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic glückte mit dem 3:0-Erfolg in der hochklassigen Best-of-Five-Finalserie das Kunststück, ohne Niederlage durch die Playoffs zu marschieren. Das war zuvor nur Bayer Leverkusen (1991/92 und 1993/94), Alba Berlin (1997/98 und 2001/02) sowie Brose Bamberg (2015/16) gelungen. Der frühere Serienmeister Alba Berlin verlor hingegen sein drittes BBL-Finale nacheinander gegen die Bayern nach 2014 und 2018.