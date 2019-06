Alles begann mit Skepsis. "Rasta: Eine Sekte?", fragte die Oldenburgische Volkszeitung im Jahr 1979, dem Gründungsjahr des Basketballclubs Rasta Vechta. Inzwischen ist die Lokalzeitung Medienpartner des Clubs. Vielleicht waren die Zeitungsredakteure nicht die einzigen, die sich diese Frage stellten, womöglich wurde sie auch im basketballaffinen Teil Münchens in diesen Tagen gestellt. Denn Vechta ist der Halbfinalgegner des FC Bayern in den Meisterschaftsplayoffs und die Münchner mussten den Gegner aus Niedersachsen vorsorglich in einem Porträt auf der Vereinshomepage vorstellen.

Vechta: 33.000 Einwohner, Stadt und Landkreis zwischen Oldenburg und Osnabrück gelegen, ist ein Idyll für Freunde der Tiermast. Seit dieser Saison auch eins für Basketballer. Vechta steht als Aufsteiger im Halbfinale um die deutsche Basketballmeisterschaft. Es ist der größte Vereinserfolg und schon jetzt die Basketballstory der Saison.

Die Gründung

Sie beginnt im Jahr 1979 mit 14 Vechtaer Zwölftklässlern, die am Gymnasium Basketball für sich entdeckten. Sie gründeten in Arnies Schänke, einer Kellerbar, einen eigenen Verein. "In diesem Keller war Bob Marley damals sehr populär", sagt Stefan Niemeyer, heute Geschäftsführer und Hauptsponsor, "daraus ist dann der Name entstanden, aus einer Laune heraus." Just im Moment der Gründung soll Rastaman Vibration von Bob Marley aus den Lautsprechern getönt sein, so will es der Mythos. Rasta Vechta war geboren. Heute heißt das Maskottchen, ein Löwe mit Rastafari-Mütze und Dreadlocks, Bob, Vechtas Cheerleader sind die Marleys.

Niemeyer sorgt dafür, dass dem einstigen Schülerprojekt nicht die Luft ausgeht. "Ich bin kein Investor, der sein in Rasta gestecktes Geld mit Gewinn wiederhaben möchte", sagt Niemeyer auf die Frage, ob er mit seiner Firma Miavit noch Sponsor oder bereits Mäzen sei. "Das Sponsoring durch Miavit muss man immer auch aus einer regionalen Perspektive sehen." Vechta liegt inmitten des sogenannten Güllegürtels, einer Region geprägt von Hühner- und Schweinemastbetrieben. Miavit produziert Nahrungsergänzungsmittel für Tiere. "Wir haben hier viele Beschäftigte, verdienen gutes Geld. Da tun wir gut daran, der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben."

Im orangefarbenen Vereinspolo verfolgte er den entscheidenden Viertelfinalsieg in Bamberg, den Mund weit aufgerissen, die Fäuste nach dem Sieg geballt. Neben der Euphorie über die Saison seines Teams, die er als "Traum" bezeichnet, erinnert Niemeyer daran, dass Rasta für mehr stehen soll als Profisport. Spiele gegen München im seit Jahren durchgehend ausverkauften Rasta-Dome sind nur ein Teil der Vision: "Wir hoffen uns in der BBL zu halten. Die Hauptmission aber ist, Jugendliche aus unserer Region auf Top-Niveau zu fördern", sagt Niemeyer. Er war es auch, der den Spanier Pedro Calles beförderte – vom Assistenz- zum Cheftrainer, vor gut einem Jahr.

Vechtas Bob Marley

Der Spanier ist der Bob Marley des Clubs. Auch wenn rein optisch nichts am 35-Jährigen, der mit Bubi-Frisur und dunklen Anzügen auftritt, an die Reggae-Ikone erinnert. Statt Joints kreist der Ball: "Wir spielen Hochgeschwindigkeitsbasketball", sagt Calles, der zum BBL-Trainer des Jahres gekürt wurde. "Wir versuchen das Spiel durch Prinzipien zu diktieren." Rasta verteidigt oft über das gesamte Feld, das ist ebenso aggressiv wie anstrengend. Außerdem effektiv, da diese Variante häufig zu Ballgewinnen und Schnellangriffen führt. Vechta doppelt außerdem früh, um gegnerische Fehler zu erzwingen. Ist kein Schnellangriff möglich, geht es um Harmonie: Calles‘ Spieler blocken sich gegenseitig frei, legen in abgestimmten Rhythmen ihre Laufwege zurück, um mit viel Tempo abzuschließen. Soli sind selten: "Das ist für mich nicht die erste Option", sagt der Coach aus Cordoba. Calles ist die Kultfigur des Clubs.

Schon mit Anfang 20 setzte er alles auf die Laufbahn als Basketballtrainer. Er studierte Sportwissenschaften, machte den Trainerschein und landete durch einen Zufall im Jahr 2012 in Niedersachsen. Bei einem Auslandssemester hatte Calles den Manager des damaligen Erstligisten Quakenbrück kennengelernt. Der rekrutierte ihn als Athletiktrainer, 2015 zog er weiter nach Vechta. Inzwischen bezeichnet Calles das Städtchen als seine "zweite Heimat".