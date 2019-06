Deutschland – Nigeria 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Alexandra Popp (20.), 2:0 Sara Däbritz (27.), 3:0 Lea Schüller (82.)

Wie fielen die deutschen Tore?

Nach Geschenken der nigerianischen Nationalmannschaft. Und zwar jedes deutsche Tor. Beim 1:0 nach 21 Minuten köpfte Stürmerin Alexandra Popp unbedrängt nach einem Eckball zur Führung. Popp musste sich nicht einmal anstrengen, geschweige denn hochspringen. Der Ball fiel ihr einfach auf den Kopf. Selbst der Videobeweis half Nigeria nicht. Zwar stand die deutsche Svenja Huth passiv im Abseits und dabei im Sichtfeld der gegnerischen Torfrau, doch erkannte die Schiedsrichterin nach intensiven Studium der Bewegtbilder auf ein reguläres Tor.

Noch sehr viel schlimmer aus Sicht der Super Falcons fiel das 0:2 nur wenige Minuten später. Nachdem sich die Deutsche Lina Magull den Ball im Strafraum zu weit vorlegte, konnte die Abwehrfrau Evelyn Nwabokou den Ball aus Strafraum und Stadion dreschen. Eigentlich. Doch Nwabokou streifte den Ball nur zärtlich mit der Sohle und unterzog stattdessen Magulls Kniescheibe einem Härtetest. Der Videobeweis demaskierte dieses sträfliche Missgeschick – Elfmeter. Sara Däbritz verwandelte sicher. Torfrau Chiamaka Nnadozie hielt eben nicht so gut wie Magulls Kniescheibe. Und Nwabokou war endgültig die, die nicht mehr lachte.

In der Schlussphase patzte auch noch die verlässliche Mittelfeldstaubsaugerin Halimat Ayinde. Sie steckte den Ball perfekt in den eigenen Strafraum, wo Lea Schüller in der 82. Minute eiskalt abschloss.

Wie war die Stimmung im Stadion?

Wie bei einem Spiel des FC Bayern. Die deutschen Frauen hatten es nicht leicht. Nach den zwei spielentscheidenden Videobeweis-Entscheidungen in kurzer Zeit schwappte die Sympathie im Grenobler Stadion endgültig zum Außenseiter. Jeder der wenigen gelungenen Pässe der Nigerianerinnen wurde so eifrig beklatscht wie die deutschen Stockfehler. Gut, dass anders als beim Eurovision Song Contest nicht die Zuschauer über die Punkte beziehungsweise Tore entscheiden. Deutschland wäre so hoffnungslos untergegangen wie ein deutscher Kegelclub in Kasan.

Die Partie hätte auch aus anderen Gründen Pfiffe verdient gehabt, sie war nämlich nicht das fairste Fußballspiel dieser Frauen-Weltmeisterschaft. Gerade in der Luft gab es so manchen harten Kontakt. Auf dem Rasen landeten fiese Tritte in den Fersen der Gegenspielerinnen. Dieses Spiel war mit fünf gelben Karten am Ende fast so gut bedient wie die nigerianische Abwehr.

Wer ragte bei den deutschen Frauen heraus?

Gerne würde man die Titanin Almut Schult erwähnen. Seit Beginn des Turniers haben die Deutschen immer noch kein Gegentor kassiert. Das Problem: Es gab kaum eine Aktion, für die man Schult großartig würdigen darf. Sie hatte schlicht nichts zu tun. Beim gefährlichsten Angriff der Nigerianerinnen sah sie aus der Zuschauerperspektive, wie die Angreiferin die Tor-Grätsche eine Millisekunde zu spät auspackte.

So darf sich Stürmerin Alexandra Popp über das meiste Lob freuen. Nicht nur wegen ihres Führungstores, das aus dem Nichts vom Himmel auf ihren Kopf herabfiel, sondern weil sie nach dem Seitenwechsel auf der Doppelsechs spielte, als hätte sie nie etwas anderes getan als vor dem Strafraum Angriffe abzuwehren. Man stelle sich nur mal vor, ein Klose, Gomez oder Jancker hätten das für die Männerelf tun müssen.

Wie geht es Dszenifer Maroszan?

Besser. Deutschlands beste Fußballerin war immerhin wieder im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Der gebrochene Zeh der Zehn kann durch den ungefährdeten Sieg weiter heilen.

Wie geht es weiter?

Mit einer schweren Aufgabe. Bisher spielte Deuschland gegen keine Top-Nationen. Spanien und China, die besten Gegnerinnen bisher, stehen nicht mal in der Top Ten der Weltrangliste. Im Viertelfinale wartet der Sieger aus der Partie Schweden gegen Kanada. Beide Mannschaften sind spielstark und gleichzeitig auch kämpferisch der deutschen Auswahl ebenbürtig. Geschenke wird es in der nächsten Runde kaum geben.

Immerhin: Die Auslosung meint es vergleichsweise gut mit den Deutschen. Zur Erinnerung: Die Gastgeberinnen und Favoritinnen aus Frankreich müssen wahrscheinlich Brasilien, die USA sowie England oder Australien besiegen, wenn sie ins Finale möchten. Das Spielplanglück ist schon mal auf der deutschen Seite.