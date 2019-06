Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Die deutsche Elf von Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg gewann in Mainz ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Estland 8:0 (5:0).



Die Doppeltorschützen Marco Reus (10. und 37. Minute) und Serge Gnabry (17. und 63.) sowie Leon Goretzka (20.), Ilkay Gündoğan (26./Foulelfmeter), Timo Werner (79.) und Leroy Sané (88.) brachten den Sieg.



Nach sechs Punkten in zwei Qualifikationsspielen ist Deutschland auf einem guten Weg zur Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020. Das 8:0 vor 26.050 Zuschauern in der ausverkauften Opel-Arena gegen die Esten war der höchste deutsche Sieg seit November 2016.



Die nächsten EM-Qualifikationsspiele beginnen Anfang September: Am 6. September findet das Rückspiel gegen die Niederlande in Hamburg statt, drei Tage später im Windsor Park in Belfast gegen Nordirland. Die Nordiren haben ebenfalls die ersten drei Qualifikationsspiele gewonnen.