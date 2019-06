Ein untrügliches Zeichen für den Überschwang deutscher Fans ist es, wenn sie ihren schadenfreudigen Hit singen: Ohne Holland fahr'n wir zur EM! So geschehen kurz vor dem Ende des EM-Quali-Spiels gegen Estland. Es war weniger eine Beschreibung der Realität, denn mit Holland ist weiterhin zu rechnen, als ein Ausdruck guter Laune, denn ihre Deutschen führten hoch.

Die Stimmung war launig. Jeder Angriffsversuch wurde laut bestaunt, jedes Tor dröhnend gefeiert. Und es fielen einige, 8 an der Zahl, in Worten: acht. Mehr Treffer schoss die deutsche Elf zuletzt im September 2006, beim 13:0 in San Marino.

Mainz erlebte ein Schützenfest, das beinahe noch höher ausgefallen wäre, wenn der Tormann, die Latte oder ein Abwehrbein immer mitgespielt hätten. Die Esten waren überfordert, dabei sind sie eigentlich gar nicht so schlecht. Umso mehr sprechen das Ergebnis und die gesamte Aufführung für die neue deutsche Mannschaft. Sie verbreitete Lust und machte Hoffnung auf Taten.

Vor einem Jahr schied die Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde aus, es war ein Desaster. Danach verschleppte Joachim Löw den Neustart und stieg auch noch in der Nations League ab. Im März reagierte der Trainer radikal und machte Schluss mit Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng wie mit Sami Khedira zuvor.



Es geht wieder aufwärts

Drei Monate später und ein Jahr vor der Europameisterschaft kann man sagen: Es geht wieder aufwärts mit der Elf. Drei Siege fuhr sie in den drei Quali-Spielen ein. Erst schlug sie, mit ein wenig Glück, die wieder erstarkten Holländer, dem folgte ein problemloses 2:0 in Belarus, und jetzt das 8:0 gegen Estland. Die EM-Qualifikation wird, auch wenn Nordirland zurzeit auf Platz eins steht, sicher nur eine Formsache.

Und die Formsache ist überzeugend, so auch diesmal. Das liegt vor allem an den vielen guten Fußballern, die Deutschland trotz manch anderslautender Behauptung immer wieder hervorbringt. Das Zentrum regierte erneut İlkay Gündoğan, der unter Pep Guardiola zum Spielmacher gereift ist. Mit seiner Ruhe am Ball vermittelte er Mitspielern und Fans Sicherheit, mit seiner Genauigkeit war er den Stürmern ein verlässlicher Lieferservice – schnell und frei Haus, geht bestimmt auch online, und fast nie kommt es zu Retourensendungen.

Die ersten beiden Treffer gegen Estland leitete Gündoğan mit dem vorletzten Pass ein. Schon beim Siegtor in Holland war das so. Gegen Estland untermauerte er zudem seinen neuen Status in der Nationalelf, als er den Elfmeter, den sich der Schiedsrichter besser verkniffen hätte, cool zum 4:0 nutzte.

Zwei Tore schossen der flinke Marco Reus und der wendige Serge Gnabry, eins der nicht zu fassende Leroy Sané, ein weiteres Timo Werner, in der Rolle des Ersatzstürmers. Joshua Kimmich schlug wieder mal eine starke Flanke, Leon Goretzka köpfte sie rein. Auch Julian Draxler bewies, dass er prächtige Füße besitzt. Alle drei Tore der zweiten Halbzeit bereitete er vor, obwohl er keine 40 Minuten auf dem Platz war.

Es mag noch nicht alles perfekt passen. Chipbälle hinter die Abwehr, gegen Estland inflationär eingesetzt, dürften gegen starke Mannschaften kaum geeignet sein. Kimmich nimmt eine andere Position ein als im Verein, und das auf der Schlüsselstelle im zentralen Mittelfeld. Die beiden Außenverteidiger mögen zwar keine Schwachstellen mehr sein wie bei den letzten beiden Turnieren, aber es gibt bessere in der Welt. Und was die neue Abwehr kann, weiß man mangels ernster Aufgaben noch nicht. Immerhin unterbrachen die Trainer gegen Estland die irritierenden Experimente mit drei Innenverteidigern und kehrten zurück zur Pärchen-Lösung.



Angriffe bis in die Nachspielzeit

Es überwiegt jedoch der Optimismus, denn die Elf trat motivierter auf als die alten Kader. Bis in die Nachspielzeit griff sie an. Sané wirkte lange unbefriedigt, weil ihm zwei Tore wegen Abseits aberkannt wurden, eins davon zu Unrecht. Bis sein Tor kurz vor Schluss endlich zählte. "Es wächst was zusammen", sagte der Co-Trainer Marcus Sorg, der den verletzten Löw vertrat, nach dem Spiel.

Woher kommt die neue Lust? Vielleicht wollen die Spieler ihrem Trainer in seiner Entscheidung, sich von den Weltmeistern zu trennen, nachträglich recht geben. Vielleicht erklärt die Tatsache, dass der DFB die Welt nicht mehr mit der Torhymne Schwarz und Weiß von Olli Pocher quält, den neuen Drang nach vorne. Vielleicht ließ sich die Mannschaft vom anwesenden Alt-Präsidenten und Neu-Groundhopper Reinhard Grindel inspirieren. Vielleicht geht der neue Schwung schlicht auf die Konkurrenz zurück.