Der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp haben den Champions-League-Titel gewonnen. In einem schwachen Endspiel siegten die "Reds" in Madrid mit 2:0 (1:0) gegen den englischen Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur. Ein frühes Elfmetertor von Mohamed Salah (2. Minute) und ein später Treffer von Divock Origi (87.) brachten Liverpool nach zwei verlorenen Europacup-Endspielen 2016 und 2018 sowie dem zweiten Platz in der englischen Meisterschaft die verdiente erste Trophäe der Ära Klopp und den sechsten Erfolg im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

Vor 62.000 Zuschauern im Stadion Wanda Metropolitano gab der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina schon nach 24 Sekunden einen Handelfmeter für Klopps Team. Tottenhams Moussa Sissoko hatte seinen Arm viel zu weit vom Körper weggestreckt, Liverpools Sadio Mané schoss ihn im Strafraum an. Auf das zweitschnellste Endspieltor der Champions-League-Historie fand Tottenham 90 Minuten lang keine Antwort. Für ein solch großes Finale war das Team aus London zu schwach. Als die "Spurs" erst sehr spät alles nach vorn warfen, entschied Origi das Spiel.

Insgesamt wirkte Liverpool reifer, wenngleich der Unterschied nicht so groß wie der 26-Punkte-Abstand in der Premier-League-Tabelle war. Klopps Elf ließ in den ersten 45 Minuten nicht eine einzige echte Torchance zu, hatte auf der Gegenseite aber auch nur einen gefährlichen Schuss durch Andrew Robertson in der 38. Minute.

Auch im zweiten Durchgang lebte das Spiel mehr von der Spannung als von der Qualität. Die Spurs, die mehr Ballbesitz-Anteile hatten, scheuten lange das Risiko und hatten dementsprechend kaum Abschlüsse. Ein abgeblockter Schuss von Dele Alli gehörte noch zu den gefährlicheren Aktionen. Mit der Einwechslung von Moura gab Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino das Signal zur Offensive. Liverpools Keeper Alisson musste gegen Heung-min Son, Moura (jeweils 80. Minute) und Christian Eriksen (85.) parieren. Doch das zweite Tor fiel auf der Gegenseite, als Origi aus halblinker Position eiskalt traf.

Mit dem Triumph von Madrid knüpfte Coach Jürgen Klopp an die besten Zeiten des FC Liverpool an, der 1977, 1978, 1981 und 1984 den Europapokal der Landesmeister gewann. 2005 folgte der erste Sieg in der Champions League.