Neuseeland – Niederlande 0:1

Ihr erstes Vorrundenspiel in der Fußball-WM in Frankreich haben die niederländischen Frauen knapp für sich entschieden: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Jill Roord in Le Havre das entscheidende Tor für die Niederlande mit einem Kopfball, Neuseeland unterlag 0:1. Der Sieg der niederländischen Damen kam damit zwar spät, aber nicht unverdient: Die Passgenauigkeit des holländischen Teams übertraf die der Neuseeländerinnen ebenso wie ihre Ballbesitzquote. Neuseeland konnte insgesamt fünf Schüsse auf das gegnerische Tor platzieren, den Niederlanden boten sich 16 reelle Chancen.



In der Gruppe E spielen neben den Niederlanden und Neuseeland auch Kanada und Kamerun um den Einzug in die Hauptrunde des Turniers. Kamerun hatte am Montag mit 0:1 gegen das kanadische Team verloren. Die Niederlande und Kanada sind nach dem jeweils ersten Spiel damit punktgleich.