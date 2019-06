Bis sie 12 Jahre alt war, spielte sie Aussie Rules, eine Sportart, die irgendwas zwischen Rugby und American Football ist. Die Australier und Australierinnen sind ganz verrückt danach. Schnell muss man in dieser Sportart sein, um nicht zu viele blaue Flecken zu bekommen, und dies merkt man Sam Kerr noch immer an. Es gibt kaum eine Spielerin, die mit dem Ball im Fuß so schnell ist wie die Kapitänin der Matildas, wie das australische Team genannt wird. Mit dem Kopf kann sie es auch, sie wirft sich in so ziemlich jede Flanke und jedes Getümmel, auch das vielleicht eine Folge der Sozialisation der australischen Rüpelsportart. Achten Sie auf ihre Rückwärtssalti nach Toren, vor denen selbst Miro Klose erblasst. Ob es für die Zweitplatzierte der diesjährigen Wahl zur Weltfußballerin aber auch zum WM-Titel reichen kann, ist fraglich. Australien gilt als Außenseiter unter den Favoriten. Oder umgekehrt.