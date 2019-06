Deutschland gewinnt gegen China

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist mit dem erhofften Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet. Der 19 Jahre alten Giulia Gwinn vom SC Freiburg gelang in Rennes in der 66. Spielminute der Siegtreffer zum verdienten 1:0- (0:0)-Erfolg gegen China.

Vor 15.238 Zuschauern war die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zwar dominant, vergab aber zahlreiche Tormöglichkeiten, ehe Gwinn den zweimaligen Weltmeister erlöste. Sie versenkte nach einer Ecke den Ball zur überfälligen Führung. Es war ihr zweites Tor in neun Länderspielen. Danach kontrollierte die DFB-Auswahl das Geschehen, ließ aber weitere Chancen ungenutzt.



"Das tut gut und gibt Selbstvertrauen", sagte Giulia Gwinn, die zur Spielerin der Begegnung gewählt wurde. "Wir wussten, was da auf uns zukommt und hatten Höhen und Tiefen im Spiel. Aber was zählt, ist der Sieg und die drei Punkte."



Kritik an harter Spielweise von China

"Wir haben uns durch verschiedene Dinge aus dem Rhythmus bringen lassen", kritisierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Das war nicht schön, aber wir haben uns durchgebissen. Sie beklagte, dass sich mehrere Spielerinnen verletzt haben: "Es sieht bei einigen nicht gut aus."

Auch Stürmerin Alexandra Popp kritisierte die harte Gangart der Gegnerinnen: "Die Chinesinnen kamen zu spät und haben immer unsere Füße getroffen." Die Mannschaft sei jetzt aber "Im Turnier drin".

Am Mittwoch trifft die deutsche Mannschaft in Valenciennes im zweiten Spiel der Gruppe B auf Spanien. Sie kann dann einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. "Wir müssen jetzt erst mal sehen, wer dann spielfähig ist", sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg.