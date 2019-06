Deutschland ist im WM-Viertelfinale ausgeschieden. Die Nationalmannschaft hat in Rennes gegen Schweden 1:2 (1:1) verloren und damit den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg führte erst durch Lina Magull (16. Spielminute), dann drehten Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) vor 25.301 Zuschauerinnen und Zuschauern im Roazhon Park die Partie. Damit feierte Schweden den ersten Sieg über Deutschland seit mehr als vier Jahren.

Das Ausscheiden aus der WM bedeutet auch, dass den deutschen Fußballerinnen die Olympiateilnahme verwehrt bleibt. Weil sich nur die drei besten europäischen Teams für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifizieren, können die Olympiasiegerinnen von Rio 2016 ihren Titel in Japan nicht verteidigen.



Torhüterin Almuth Schult äußerte sich desillusioniert über den Ausgang des Spiels. "Das ist nicht zu erklären, nicht zu entschuldigen, das ist bitter und wir sind sehr enttäuscht", sagte sie in der ARD. Man habe nicht zwingend genug gespielt, das müsse man sich auch eingestehen. "Heute hat ein kleines Quäntchen gefehlt."



Während die deutsche Mannschaft am Sonntag die Heimreise antreten muss, trifft Schweden im Halbfinale am Mittwoch auf Europameister Niederlande. Bereits am Dienstag spielen England und Titelverteidiger USA im zweiten Halbfinale um den Einzug ins Endspiel.

Trainerteam überraschte mit Änderungen

Voss-Tecklenburg verzichtete zunächst auf Spielmacherin Dzsenifer Marozsán, die nach ihrem Zehenbruch zum WM-Auftakt als Alternative auf der Bank Platz nahm. Die Bundestrainerin betonte, wie wichtig es sei, gute Einwechselspielerinnen zu haben, falls es nicht wie gewünscht läuft. Sie brachte Marozsán deshalb erst zu Beginn der zweiten Spielhälfte.

Zudem überraschte das Trainerteam mit personellen und taktischen Änderungen. im Vergleich zum Achtelfinale gegen Nigeria rückten Carolin Simon und Linda Dallmann, die später beide ausgewechselt wurden, für Verena Schweers und Melanie Leupolz ins Team. Die Elf spielte zwar im bevorzugten 4-2-3-1-System, aber erstmals bei der WM mit Spielführerin Alexandra Popp auf der Sechser-Position. Die Wolfsburgerin sorgte zunächst für Präsenz, Ruhe und Übersicht im defensiven Mittelfeld, fehlte allerdings vorn als Anspielstation und Stoßstürmerin. So blieb Lea Schüller auf sich allein gestellt.

Trotzt starker Hitze – es wurden zwischendurch Trinkpausen eingelegt – schonten sich beide Teams nicht. Die Anfangsphase dominierte die DFB-Auswahl. Dennoch hatte Schweden die erste gute Chance, Jakobsson scheiterte aber an der reaktionsschnellen DFB-Keeperin Almuth Schult. Nach einer guten Viertelstunde nutzte Magull nach einem Zuspiel von Sara Däbritz ihre Chance fast artistisch zum 1:o aus. Das Gegentor fiel aber wenig später nach einem missglückten Befreiuungsschlag von Linda Sembrant. Jakobsson zog davon und vollendete per Flachschuss zum 1:1.



Deutschland wirkte vom ersten Gegentor im Turnier paralysiert. Die Schwedinnen waren wesentlich besser im Spiel und konterten stets gefährlich. Erneut musste Schult bei einem Schuss von Blackstenius (37.) retten. Kurz nach der Halbzeitpause konnte Schult einen Kopfball von Fridolian Rolfö noch parieren, Blackstenius setzte aber nach und brachte Deutschland, erstmalig in diesem Turnier, in Rückstand. Daran änderte auch ein letztes offensives Aufbäumen nichts.

Bierhoff lobt Fußballerinnen und Bundestrainerin

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff lobte Trainerin und Team trotz des Ausscheidens: "Martina Voss-Tecklenburg hat in der kurzen Zeit schon sehr viel bewegt, wir haben viele tolle Ansätze gesehen, die Erneuerung schreitet voran", sagte er. "Dafür können wir uns bei Martina und ihrem Trainerteam nur bedanken und sie ermuntern, diesen Weg konsequent fortzusetzen." Natürlich seien sie enttäuscht über das Ausscheiden, sagte Bierhoff, aber nicht über die Spielerinnen: "Wir haben uns in Frankreich gut präsentiert."

Auch die frühere Welttorhüterin Nadine Angerer lobte die deutschen Fußballerinnen. "Ihr seid eine goldene Generation, habt tollen Charakter und ihr versprüht positive Energie. Ich habe mich auf den jeden Fall in euch verliebt", twitterte die ehemalige deutsche Nationalspielerin.



DFB-Vizepräsident Rainer Koch erklärte in einer Mitteilung des Verbands: "Kopf hoch an unsere Mannschaft! Sie hat eine tolle WM gespielt. Es war nicht unser Tag, aber es werden auch wieder andere Tage kommen."



Voss-Tecklenburg hatte die Mannschaft Ende 2018 von Interimstrainer Horst Hrubesch übernommen. "Diese Mannschaft hat Potenzial und eine Zukunft", sagte die 51-Jährige nach dem Ausscheiden. "Weil wir ein Spiel verloren haben, stellen wir nicht alles in Frage."