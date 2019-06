Englands Fußballerinnen stehen im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft der Frauen. Mit einem 3:0 (2:0) besiegten sie das Team von Kamerun. Das Team von Trainer Phil Neville setzte sich in Valenciennes nach mehreren Eingriffen des deutschen Videoreferees Bastian Dankert durch und trifft in der nächsten Runde am Donnerstag in Le Havre auf Norwegen. Steph Houghton (15. Minute), Ellen White (45.+4) und Alex Greenwood (58.) erzielten die Tore für die Engländerinnen.

Kurz vor der Halbzeitpause stand die Partie vor einem möglichen Abbruch, als sich die Kamerunerinnen aus Protest gegen die Torentscheidung von Videoschiedsrichter Dankert am Mittelkreis versammelten. Der deutsche Fifa-Referee hatte die Abseitsentscheidung der unsicheren Schiedsrichterin Liang Quin aus China zu Recht revidiert. Erst nach einer mehrere Minuten dauernden Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Im Kabinengang soll es anschließend zu tumultartigen Szenen und heftigen Vorwürfen der Kamerunerinnen gekommen sein. Damit setzen sich die Diskussionen um den Videobeweis bei der Frauen-WM fort.

In der zweiten Halbzeit wurde auf Intervention von Dankert der mögliche Anschlusstreffer Kameruns durch Ajara Nchout (48.) wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Wieder protestierten die Kamerunerinnnen heftig. Spielführerin Gabrielle Aboudi Onguéné musste ihre Kolleginnen erneut überzeugen, weiterzuspielen. Der ehemalige kamerunische Weltstar Samuel Eto'o verfolgte als Tribünengast ungläubig das Geschehen.

Einen möglichen Foulelfmeter für England (78.) gab Qin nach Videostudium schließlich nicht. Alexandra Takounda wurde in der achten Minute der Nachspielzeit nach einem Foul an Houghton mit einer Gelben Karten bestraft, auch diese Szene schaute sich Qin wegen eines möglichen Platzverweises in der Review Area nochmals an.