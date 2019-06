Japan – Schottland 2:1 (2:0)

Die Fußball-Weltmeisterinnen von 2011 aus Japan haben bei der WM in Frankreich erstmals gewonnen. Nach dem 0:0 zum Aufakt in der Gruppe D gegen Argentinien gelang am Freitagnachmittag in Rennes ein 2:1 (2:0)-Erfolg gegen WM-Neuling Schottland. Die Tore im Roahzon Park erzielten Mana Iwabuchi (23. Minute) und Yuiko Sugasawa (37.) per Foulelfmeter. Das Anschlusstor erzielte Lana Clelland in der 88. Minute.

Zwei weitere Spiele finden noch statt. Außenseiter Jamaika spielt seit 18:00 Uhr in Reims gegen Italien. Mit einem Sieg stünden die Italienerinnen an der Spitze der Gruppe. Im dritten Spiel treten ab 21:00 Uhr in Le Havre England und Argentinien gegeneinander an.

Mehr über die Fußball-WM der Frauen lesen Sie auf unserer Themenseite.