Frankreichs Fußball-Frauen sind erfolgreich in die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gestartet. Die Französinnen setzten sich im Eröffnungsspiel klar mit 4:0 (3:0) gegen Südkorea durch. Vor rund 47.000 Zuschauern im ausverkauften Pariser Prinzenpark erzielte Eugénie Le Sommer (9. Minute) das erste Tor bei dieser WM. Wendie Renard mit zwei Kopfballtreffern (35./45.+3) und Amandine Henry (85.) machten den verdienten Auftakterfolg der Mannschaft von Trainerin Corinne Diacre in der Gruppe A perfekt.

Mit einer kleinen bunten Eröffnungsfeier hatte die 8. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen begonnen. Unter den Gästen waren auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Die deutschen Fußball-Frauen spielem am Samstagnachmittag gegen China ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Mit einem Sieg will das Team den Grundstein für den Einzug in die K.o.-Runde legen. Deutschland hat noch nie ein Auftaktspiel bei einer Weltmeisterschaft verloren. Im zweiten Spiel der Gruppe B treffen Spanien und WM-Neuling Südafrika am Samstag in Le Havre aufeinander.