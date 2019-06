Australien – Italien 1:2 (1:0)

Dank einem Tor in letzter Minute hat Italien sein erstes Vorrundenspiel bei der Frauenfußball-WM in Frankreich gewonnen. Favorisiert waren eigentlich die Australierinnen, die bei den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils das Viertelfinale erreicht hatten. Die Italienerinnen dagegen sind zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder dabei. Beide Teams starteten mit Tempo und Angriffslust ins Spiel. In der 9. Minute schoss Italiens Stürmerin Barbara Bonansea zum ersten Mal ins australische Tor – der Treffer wurde jedoch wegen Abseitsstellung aberkannt. In der 22. Minute legte dann Sam Kerr für Australien zum 1:0 vor. In dieser Phase zeigten sich die Favoritinnen auch tatsächlich überlegen. Nach der Pause war es aber erneut Barbara Bonansea, die traf – und diesmal galt das Tor: Ausgleich. In der Schlussphase erhöhte Australien den Druck, doch wieder war es Bonansea, die nach einem Freistoß zur Stelle war (90.+5).