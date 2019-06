Niederlande – Kanada 2:1 (0:0)

Europameister Niederlande ist mit dem dritten Sieg im dritten Spiel als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Beim 2:1 (0:0) in Reims gegen Kanada trafen Anouk Dekker (54.) und Lineth Beerensteyn (75.) vom FC Bayern München für die Niederlande. Christine Sinclair (60.) sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich. Kanada hat sich als Gruppenzweiter ebenfalls für die nächste Runde qualifiziert.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt damit im Achtelfinale nicht gegen Argentinien, die Dritter in der Gruppe D wurden. Aufgrund der letzten Spiele der Gruppe E sind die Südamerikanerinnen aus dem Turnier ausgeschieden. Damit kommen nur noch Brasilien oder Nigeria als Achtelfinalgegner der Deutschen am Samstag in Grenoble infrage.

Kamerun – Neuseeland 2:1 (0:0)

Kamerun hat sich in einer dramatischen Partie gegen Neuseeland in letzter Sekunde das Achtelfinalticket gesichert. Dank eines Doppelpacks von Ajara Nchout gewann Kamerun gegen Neuseeland mit 2:1 (0:0). Nchout erzielte in der 57. Minute die Führung, ein Eigentor von Aurelle Awona (80.) brachte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dann Nchout der Siegtreffer.