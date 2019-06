Niederlande – Kamerun 3:1 (1:1)

Die Niederländerinnen haben sich mit ihrem zweiten Sieg vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Sie gewannen gegen das Team aus Kamerun mit 3:1, taten sich dabei aber wesentlich schwerer als erwartet. Energisch starteten sie ins Spiel, doch Fehlpässe vor dem Tor verhinderten einen Treffer. Die Kamerunerinnen hingegen schafften es, mit kleineren Fouls das niederländische Aufbauspiel häufig zu unterbrechen. Erst in der 41. Minute ging Oranje durch ein Tor von Vivianne Miedema in Führung. Diese konnten sie aber nicht lange halten – zwei Minuten später spielte Gabrielle Onguéné die niederländische Keeperin Sari van Veenendaal aus und brachte Kamerun wieder ins Spiel. Mit 1:1 ging das Spiel in die Pause – für die Europameisterinnen aus den Niederlanden ein enttäuschender Halbzeitstand.

Doch sie schlugen schnell zurück: mit Dominique Bloodworths Treffer zum 2:1 nach einem Freistoß in der 48. Minute. In der nächsten halben Stunde ließ Kamerun vor allem physisch nach, kämpft aber nach Kräften, während die Niederländerinnen sich immer mehr auf die Verteidigung ihrer Führung konzentrierten. Beinahe hätte das zu einem erneuten Ausgleich geführt, als Akaba Edoa in der 81. Minute nur knapp das 2:2 verpasste. In der 85. Minute schoss dann Vivianne Miedema von der Strafraumkante aus ihr zweites Tor und das 3:1, mit dem die Niederlande sich ihren Sieg sicherten.



