Südkorea – Norwegen 1:2

In der Gruppe A haben Norwegens Fußballerinnen 2:1 gegen Südkorea gewonnen und ziehen damit wie zuvor schon die Deutsche Mannschaft ins Achtelfinale ein. Auch wenn die Südkoreanerinnen eine gute erste Halbzeit hinlegten, traf in in der 5. Minute Caroline Graham Hansen für Norwegen. Nach einem Foul von Kang Chae-rim gegen Graham Hansen erzielte Isabell Herlovsen einen Elfmeter für Norwegen (51. Minute). Trotz starker zweiter Hälfte Südkoreas mit vielen Chancen und einem Treffer von Yeo Min-ji in der 78. Minute gelang es den Koreanerinnen nicht mehr auszugleichen, weshalb sie nun ausscheiden.

Nigeria – Frankreich 0:1

Gastgeber Frankreich ist als Gruppen-Erster bei der Heim-Weltmeisterschaft in das Achtelfinale eingezogen. Nach zwei Vorrundensiegen gelang Frankreichs Fußballerinnen in Rennes ein 1:0 (0:0)-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria. Den Siegtreffer erzielte Wendie Renard in der 79. Minute per Foulelfmeter im zweiten Versuch. Der zunächst von der Innenverteidigerin an den Pfosten geschossene Strafstoß wurde wiederholt, weil Nigerias Torhüterin Chiamaka Nnadozie bei der Ausführung nicht mindestens mit einem Fuß die Torlinie berührt hatte.