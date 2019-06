Wie ging es aus?

Belarus – Deutschland 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Leroy Sané (13. Minute), 0:2 Marco Reus (62.)

Wie war das Spiel?

Ging so. Es ist aber auch fies. Während viele ihrer Kollegen sich in ihren Urlauben in Miami Beach oder auf den Seychellen schon die Sonne auf die geflexten Sixpacks scheinen lassen, müssen die bemitleidenswerten Nationalspieler nach einer langen Saison immer noch Fußball spielen. Und das auch noch in Belarus, genauer: in Borrisow, das nicht gerade als Miami Beach des Ostens durchgeht. Dafür aber war das alles ganz okay. Die neue, junge, frische deutsche Männernationalmannschaft hat ihr zweites EM-Qualifikationsspiel souverän gewonnen. Gegen einen Kontrahenten, der sich meist in der eigenen Hälfte verbarrikadierte, kann man ja schnell mal die Lust verlieren. Das taten die DFB-Kicker aber nur selten. Es war kein Spiel, über das man noch in zehn Jahren reden wird, aber hin und wieder gab es doch eine nette Kombination zu bestaunen, besonders wenn Leroy Sané, Serge Gnabry oder Marco Reus ihre Füße im Spiel hatten. Drei Namen, die während der WM vor genau einem Jahr so gut wie beziehungsweise gar keine Rolle spielten. Die Folgen sind bekannt.

Wie fielen die Treffer?

Das erste Tor erzwangen die Deutschen mustergültig. Die Belarussen hatten das ganze Spiel über Probleme mit dem Spielgerät. Bekamen sie bei eigenem Ballbesitz so viel Druck wie in der 13. Minute, war der Ball schnell weg. Er landete bei Joshua Kimmich, der auf Sané durchsteckte, der wiederum mit einer Körpertäuschung seinem Gegenspieler die Beine verknotete und den Ball ins lange Eck schlenzte. In der 62. Minute passte Matthias Ginter klug zwischen die belarussischen Linien, in einen Raum, in den Marco Reus einlief, den Ball an seinem Gegner vorbeilegte und ihn wie im Training ins Tor trat.

Was machten die Belarussen?

Sie mühten sich. Viel mehr konnte man auch nicht erwarten von Spielern, die eben bei Schetissu Taldyqorghan oder Schachzjor Salihorsk unter Vertrag stehen und nicht bei Manchester City oder dem FC Bayern. Tatsächlich hatten sie beim Stand von 0:1 sogar zwei gute Gelegenheiten. Erst wurde ein Schuss von Juri Kowalew gerade noch abgefälscht, die anschließende Ecke köpfte Nikita Naumow so scharf aufs Tor, dass Manuel Neuer einen seiner Manuel-Neuer-Reflexe brauchte. Später postierten sich die Belarussen wieder um den eigenen Strafraum, um größeres Tordifferenzungemach zu verhindern. Mit Erfolg.

Welche war die Aktion des Spiels?

Ein Ausflug von Manuel Neuer. Derzeit wird in Fußballkreisen darüber debattiert, ob Neuer schon wieder der Alte ist, er war ja lange verletzt. Anhand der spannendsten Szene des Spiels lässt sich das mit einem entschiedenen Jein beantworten. Bei einem langen Pass der Belarussen verschätzte er sich oder war zu langsam oder beides. Kowalew kam vor ihm an den Ball, Neuer aber schüchterte ihn so ein, dass Kowalew in Richtung Eckfahne lief. Anstatt wieder ins Tor zurückzukehren, stieg Neuer ihm hinterher. Neuer kam dann durch einen technischen Fehler des Gegners in Ballbesitz, dachte aber nicht daran, den Ball ins Aus zu kicken, sondern ging ins Dribbling, zeigte sogar einen Hackentrick, um den Ball dann durch zwei Gegner hindurch zu einem Mitspieler zu spitzeln. Ihm war halt auch ein wenig langweilig.



Wer ist eigentlich Marcus Sorg?

Gelegenheitszuschauer werden sich beim Blick an die Seitenlinie gewundert haben. Dort stand nämlich nicht Joachim Löw, der musste wegen eines Sportunfalls passen, er hatte sich mit einer Hantel eine Arterie gequetscht, autsch. Sein Assistent Marcus Sorg erledigte seine Aufgabe (gewinnen!) vorschriftsgemäß, es gibt aber auch tatsächlich kompliziertere Spiele. Schön auch: der Hauch Vokuhila, der Marcus Sorg ziert, die ewige Fußballerfrisur stirbt eben nie.

Und wer war nun der Hübscheste?

Es wäre ja eigentlich egal, aber es ist nun einmal gerade Frauenfußball-WM, mit allen medialen Ausfallerscheinungen. Deswegen, der Gleichberechtigung wegen: Schreiben Sie uns bitte in den Kommentaren, welcher denn Ihrer Meinung nach der hübscheste Nationalspieler ist. Vielen Dank.