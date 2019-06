Reinhard Rauball hat recht. "An allen Ecken und Enden hört man, dass es nicht gut bestellt sei um den deutschen Nachwuchs", sagte der Vizepräsident des DFB. Die U21-Mannschaft habe das widerlegt. Zuletzt ging im deutschen Fußball die Sage um, Frankreich und vor allem England habe Deutschland in der Nachwuchsschule überholt.

Jetzt steht erneut die beste deutsche Jugendmannschaft, die U21, im Finale der Europameisterschaft. Vor zwei Jahren besiegte sie Spanien 1:0. An diesem Sonntag trifft sie in Udine auf den gleichen Gegner. In den beiden vergangenen Spielen überzeugte die Elf zwar nicht durchgehend, aber so schlimm, wie es manchmal heißt, kann es tatsächlich nicht um den Nachwuchs bestellt sein.

In dem Turnier haben eine Reihe von Spielern auf sich aufmerksam gemacht, die man bald in der A-Nationalmannschaft sehen dürfte. Den wohl stärksten Eindruck hinterließ Alexander Nübel, der Tormann von Schalke 04. Erst ein Gegentor, das kein Elfmeter war, gestand er den Gegnern in vier Spielen zu.



Tah erinnert an den jungen Boateng

Im Halbfinale gegen Rumänien hielt er die Mannschaft in der schwachen ersten Halbzeit am Leben. Schon in der Vorrunde zeigte er starke Paraden, verursachte allerdings gegen Österreich durch wüstes Spiel einen Elfmeter. Nübel, der bei Bayern München gehandelt wird, könnte in der Nationalelf den fünf Jahre älteren Marc-André ter Stegen womöglich bald einholen, wenn nicht gar überholen.

Mit guten deutschen Tormännern rechnet man immer. Dass auch im deutschen Sturm zwei Spieler größere Vereine auf sich aufmerksam machten, kam schon überraschender. Gian-Luca Waldschmidt aus Freiburg führt mit sieben Treffern mit großem Abstand die Torjägerliste an. Sehenswert war insbesondere sein Traumtor gegen Österreich, als die Deutschen mit einem 1:1-Unentschieden davon kamen.

Mit dem passsicheren Waldschmidt lässt sich gut kombinieren, aber er tauchte auch schon mal ab und verlor den Ball. Sein Elfmeter und sein Freistoß gegen Rumänien landeten mit Glück im Netz. Doch in Freiburg, wo er nicht immer spielt, wird er wohl nicht mehr lange bleiben.

Im Gegensatz zu Waldschmidt ist der Augsburger Marco Richter ein echter Strafraumstürmer, der im Eins-gegen-Eins und in Laufduellen seine Stärken hat. Vor dem Turnier kannten ihn nicht mal alle Bundesliga-Fans, in Italien erzielte er in den ersten zwei Spielen gegen Dänemark und Serbien drei Tore. Er könnte auch für Joachim Löw ein Joker oder gar ein Vollstrecker werden. Allerdings verletzte er sich vor dem Halbfinale, nicht zum ersten Mal in jungen Jahren.

Der Kapitän und Abwehrchef Jonathan Tah, 23, ist der Kopf des jungen Teams, er absolvierte schon sechs echte Länderspiele. In diesem Turnier war er in Zweikämpfen mit seinen Gegenspielern oft unterfordert, selbst gegen Luka Jović. Tah ist 1,95 Meter groß und dennoch schnell.

Allerdings unterlief ihm auch in diesem Turnier hin und wieder eine Nachlässigkeit, wie man es von ihm aus Leverkusen kennt. Gegen Rumänien verlor er zum Beispiel ohne Not den Ball und musste eine Gelbe Karte für ein taktisches Foul in Kauf nehmen. Auch darin erinnert Tah an den jungen Jérôme Boateng, der sich später von guten Trainern die Flüchtigkeitsfehler austreiben ließ. Das wäre auch ein Weg für Tah.