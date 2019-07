Alex Gehrer war einmal ganz normaler Handballtrainer. Dann verfiel er der Strandvariante des Hallensports. Er hat die Regeln des Beachhandballs mitgeschrieben, dem Sport seine Diplomarbeit gewidmet und ein Buch dazu veröffentlicht. Von 2000 bis 2006 war er Nationaltrainer, heute berät er den deutschen und europäischen Handballverband. Das Turnier seines Heimatvereins Bartenbach feierte am Wochenende 25-jähriges Jubiläum. Bis zum 7. Juli läuft in Polen die Beachhandball-EM.



ZEIT ONLINE: Herr Gehrer, was unterscheidet Beachhandball von der herkömmlichen Variante?

Alex Gehrer: Das Einzige, was wir gemein haben: Wir werfen auch mit einem Ball auf ein Tor, in dem ein Torhüter steht. Ansonsten ist fast alles anders. Wir spielen Drei gegen Drei plus Torhüter. Der hat einen Sonderstatus, er wird permanent ins Angriffsspiel eingebunden und trägt ein anderes Trikot. Trifft er, gibt es einen Extrapunkt. Auch Tore, die per Kempa-Trick, also dem Anspiel in der Luft, erzielt wurden, zählen doppelt. Tore nach einer Pirouette ebenso.

ZEIT ONLINE: Wie prellt man denn auf Sand?

Gehrer: Gar nicht. Geht halt nicht. Dafür darf man den Ball auf dem Sand rollen und drei Schritte mit dem Ball in der Hand machen. Die Spielerinnen und Spieler dürfen auch auf der ganzen Längsseite das Feld verlassen und betreten, das macht das Spiel schnell. Schlagen und Klammern, wie man es aus der Halle kennt, wird im Sand streng geahndet. Ich würde sagen, wir spielen nahezu kontaktlos.

ZEIT ONLINE: Was ist noch besonders?

Gehrer: Wir spielen zweimal zehn Minuten, die beiden Halbzeiten werden aber getrennt gewertet. Die Tordifferenz ist dabei egal, man kann die erste Hälfte mit zwanzig Toren verlieren und die zweite mit einem Tor Vorsprung gewinnen. Dann würde das Shootout mit fünf Schützinnen oder Schützen folgen. Es gibt im Beachhandball immer einen Sieger. Das macht es sehr telegen und gut planbar für die TV-Sender. Es ist ein wunderbarer Sport für das Fernsehen.

ZEIT ONLINE: Sie haben Beachhandball nach Deutschland gebracht, erzählen Sie mal.

Gehrer: 1993 war ich mit meinem Juniorenteam bei einem der größten Outdoor-Handballturniere der Welt in Teramo, Italien. Irgendwie schafften wir es ins Finale und trafen auf Hünen aus Island. Unsere Taktik: viele Kempa-Anspiele. Zwar verloren wir haushoch, aber unser Stil fiel auf. Gianfranco Briani, der Erfinder des Beachhandballs, sprach mich an und lud uns ein, noch eine Woche im olympischen Dorf in Rom zu wohnen und Beachhandball zu lernen. Das Angebot nahmen wir an, obwohl wir die Variante nicht kannten. Bis in die Nacht dauerten die Spiele und unter dem Flutlicht wurden wir infiziert. Zurück in Deutschland gruben wir bei uns im Verein die alte Kugelstoßanlage um: Das erste Beachhandballfeld Deutschlands entstand. Dass der DHB gleichzeitig eine Kampagne hatte, die "Raus aus den Hallen" hieß, um Handball auch im Sommer zu promoten, passte ganz gut. Wir wurden gefördert. 1994 fand bei uns in Göppingen-Bartenbach das erste Turnier statt, 1995 gab es die erste kleine Turnierserie und ab 1996 deutsche Meisterschaften in Cuxhaven.

ZEIT ONLINE: Ab 2000 waren Sie deutscher Nationaltrainer. Wo haben Sie ihre Spieler gefunden?

Gehrer: Es hatten sich bald drei Standorte etabliert: Bei uns in Bartenbach, in Minden und einer in Münster bei Frankfurt. Von dort kamen die meisten meiner Spieler, die Übrigen waren ehemalige Hallenhandballer, die Bock auf Beachhandball hatten. Florian Kehrmann war dabei, Kay Germann aus Kiel, später auch Dominik Klein, der Weltmeister von 2007. Bei den Frauen waren es Steffi Mehlbeck oder Isabell Klein. Wir waren am Anfang sehr erfolgreich, einmal Vize-Europameister, einmal Dritter, die Frauen wurden Europameister und Vize-Weltmeister. An der Copacabana in Rio de Janeiro!

ZEIT ONLINE: Bis der DHB 2007 die Förderung strich.

Gehrer: Das habe ich nie verstanden. Es fing damit an, dass wir die Reise nach Rio schon selber zahlen mussten, was schade war, schließlich waren wir an der Weltspitze. Die Deutschen Meisterschaften wurden auch eingestellt, dabei kamen nach Cuxhaven bis zu 3.000 Zuschauer. Das war wie ein Verbot des gesamten Sports. Bis heute kenne ich die genauen Gründe nicht, aber ich vermute, dass man mitten auf dem Höhepunkt des Booms mit dem WM-Titel 2007 im eigenen Land Angst hatte, Beachhandball könnte den Hallenhandball jetzt ablösen, so wie die Hallenvariante den Feldhandball eliminiert hat. Diese Angst hielt und halte ich aber für unbegründet.

ZEIT ONLINE: Wie ist es heute?

Gehrer: Wir haben acht Jahre verpasst, das spürt man noch. Doch seit Andreas Michelmann DHB-Präsident ist, seit 2015, genießt der Beachhandball wieder eine hohe Akzeptanz. Er war früher schon für uns zuständig. Wir erleben eine Renaissance: Anlagen werden gebaut, Schiedsrichter ausgebildet, wir haben wieder eine gute Struktur aufgebaut. Es herrscht Aufbruchsstimmung, die alten Ressentiments verschwinden. Man sieht uns nicht mehr kritisch, sondern als Chance. Außerdem ist Beachhandball ein gutes Training für die Halle. Der DHB hat erkannt, dass der Sport international immer beliebter wird, in Brasilien, dem Oman oder in den USA und Australien. Diese Länder, die im Hallenhandball nicht die größte Rolle spielen, haben Beachhandball für sich entdeckt, weil der Weg in die Weltspitze kürzer ist. Und für den Weltverband finden sich neue Märkte.