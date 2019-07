Hamburg, Rothenbaum. Das klingt für viele noch immer nach großem Tennis. Michael Stich hat hier schon gewonnen, Rafael Nadal, Roger Federer natürlich auch. Mittlerweile aber ist der Sand noch ein wenig tiefer geworden und ein wenig heller. Im Tennisstadion wird gerade Beachvolleyball gespielt, die Weltmeisterschaft sogar und wenn die Lokalmatadoren, die Hoffnungsträger, das deutsche Vorzeigeteam Julius Thole und Clemens Wickler von ihrem Spiel sprecchen, dann geht das auch nicht ohne Tennisvergleiche. "Unsere Herangehensweise ist der von Sascha Zverev sehr ähnlich: der Wille zum Angriff und der Mut zum Agieren", sagt 2,06-Meter-Schlaks Julius Thole. "Und wenn wir ins Agieren kommen, sind wir richtig schwer zu schlagen. Das Vertrauen können wir mittlerweile haben, vor allem vor vollen Rängen am Rothenbaum."

Das Duo ist das derzeit beste deutsche Beach-Team mit herausragenden Leistungen bei den renommierten Vier- und Fünf-Sterne-Turnieren. In guter Erinnerung, besonders bei Hanseaten, dürfte der Einzug ins Hamburger World-Tour-Halbfinale 2018 sein, der seinerzeit für volle Ränge und gute Stimmung sorgte. Wenn Thole/Wickler dieser Tage wieder aufschlagen, ist bei bestem Sonnenwetter eine große Sportparty zu erwarten, zumal der Eintritt frei ist.

"Wir versuchen, da unbeschwert ranzugehen und diese ganze Atmosphäre in Hamburg aufzusaugen", sagt Thole, dem dank seiner Körpermaße in der Regel die Verantwortung fürs Block- und Stellspiel zufällt. "Aber das wird richtig schwer in diesem Jahr. Niemand nimmt uns mehr als Rookies wahr." Die Vorrunde gehört für ihn zum Pflichtprogramm, danach geht's in der K.-o.-Runde von Spiel zu Spiel – wichtig ist ihm eine gute Leistung bei größtmöglicher Aufopferung. "Wenn es dann nicht für die Top 16 reicht, bin ich immer noch richtig unzufrieden – aber könnte damit immerhin leben."

Es geht nicht nur um ihre Zukunft

Julius Thole gibt sich bescheiden und in dieser Phase seiner Karriere ist das sicher die richtige Herangehensweise. Doch von seiner und Clemens Wicklers Leistung hängt dieser Tage nicht nur die eigene, sondern in gewisser Weise die Zukunft ihrer ganzen Disziplin ab. Es geht um Förderung, Ergebnisse und Potenzial – können sie Letzteres bei der WM nicht beweisen, könnten ihrem ganzen Sport Millionen abhandenkommen.



Die beiden sind nämlich das Ergebnis eines neuen Fördersystems im Deutschen Volleyball-Verband (DVV) – und es ist an Thole/Wickler zu beweisen, dass es funktioniert. Ein frühes Aus würde für den DVV einer mittleren Katastrophe gleichen. Denn im neuen Evaluierungszirkel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), bürokratisch unspektakulär Potential-Analysesystem (PotAs) getauft, geht es nebst vieler anderer Kriterien vor allem um eines: festzustellen, welche Sportverbände die schwarz-rot-goldenen Farben im olympischen Medaillenspiegel möglichst weit nach oben hieven könnten. Die staatliche Förderung fällt entsprechend höher oder tiefer aus.

Was den Sandsport angeht, wurde es bei den Herren nach dem Londoner Gold 2012 von Brink/Reckermann plötzlich ungewohnt düster. "Es war lange nie eine Frage, dass sich zwei deutsche Teams mit Tuchfühlung zur Weltspitze für Olympia qualifizieren", sagt der nunmehr Ex-Beacher Julius Brink. "Doch dann gab es eine Delle an Talent. Teils konnten die Teams aber auch ihre individuelle Klasse nicht abrufen, teils trennten sie sich. 2016 gab es dann nur ein Team in Rio. Und für Tokio droht dieses Szenario meiner Meinung nach auch."

Kürzungen für die Curler?

Sollte sich mit Thole/Wickler kein Bronze-, Silber- oder Goldstreif am Horizont zeigen, drohen Einschnitte. Britische Verhältnisse, bei denen einigen Disziplinen sämtliche Mittel gekürzt wurden, soll es zwar nicht geben. Aber die Kürzungen könnten trotzdem enorm ausfallen – das spüren beispielsweise die Deutschen Curler. Für die Wintersportler wurde PotAs schon angewendet. Den Präzisionssportlern auf dem Eis wurde dabei keine gute Performance attestiert. Mittelkürzungen um bis zu 50 Prozent stehen im Raum.

"Ich glaube allerdings auch, dass sehr, sehr wenig Geld da ist für die Sportförderung", sagt Brink. "Vor allem im internationalen Vergleich." Dabei wurde vom Innenministerium im Jahr 2018 eine Rekordförderung von 170 Millionen Euro gemeldet, die jedoch weit unter den vom DOSB gewünschten 300 Millionen blieb. "Runtergebrochen auf Beachvolleyball ist es brutal schwer, mit diesem Etat zwei Teams zu den Olympischen Spielen zu bringen. Unter dem Gesichtspunkt ist eine Zuspitzung der Fördermittel auf wenige Teams mittelfristig sinnvoll."

Getrieben von derselben dunklen Vorahnung und dem sich anbahnenden PotAs für Sommerspiele vollzog der DVV daraufhin eine Kehrtwende. Weg von der breit gestreuten Förderung. Weg vom Vertrauen darauf, dass aus der Masse an Teams Erfolgsduos wie Brink/Reckermann herausstechen würden. Stattdessen: ein zentraler Stützpunkt in Hamburg, gestellte Trainerteams, Sportpsychologen, durchgängige Betreuung, finanzielle Absicherung. Und das für eine Handvoll auserlesener Teams.