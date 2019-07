"Band of Brothers" – Brüderbande – steht am Bus des Tour-de-France-Teams Bora-hansgrohe. Das Motto soll Zusammenhalt suggerieren, einer für alle, alle für einen, wie in der gleichnamigen US-Weltkriegsserie. Es ist ein wenig dem Slogan eines anderen Teams, Deceuninck-Quick-Step, nachempfunden, die sich gerne als "Wolf’s Pack" sehen und derzeit das beste Team der Welt stellen: mit Julian Alaphilippe, der Mann, der das Gelbe Trikot mittlerweile seit zwei Wochen bei dieser Tour trägt.

Doch dahinter folgt in der UCI-Teamwertung bereits das Team von Bora-hansgrohe. Und dieses Team hat auf den verbleibenden fünf Etappen viel vor. Unter ihnen ist einer, schmal, dünn, mit leiser Stimme, der für den ganz großen Coup sorgen kann: Emanuel Buchmann. "Er ist sicher gut für den Toursieg, allerdings erst in ein paar Jahren. Dazu müssen wir als Team noch ein paar PS zulegen", sagt Gregor Mühlberger, ein Teamkollege, und etwas forscher mit dem Mund als sein Kapitän: "Das Podium aber hat er schon in diesem Jahr drin."



Er selbst hält sich zurück

Buchmann ist vor den schweren Alpenetappen der Fahrer der Stunde, zusammen mit den beiden Franzosen Alaphilippe und Thibaut Pinot, die nach 34 Jahren zum ersten Mal wieder den Sieg nach Frankreich bringen könnten.



Er ist der Sohn eines Schreiners aus Ravensburg und wenn er redet, bleibt er bei den handwerklich-gediegenen Dimensionen der Eltern: "Mein Ziel ist weiter ein Platz unter den Top 10 hier", sagte er zu ZEIT ONLINE. Er will, dass der Druck nicht zu groß wird, damit auch das, was er am Sonntag erreicht, nicht als Enttäuschung wahrgenommen wird. Nur weil die Hoffnungen zwischenzeitlich in den Himmel schossen.



Sein Lieblingsberg: der Tourmalet

Dass die Hoffnungen so hochfliegen, dass ihm auch Jan Ullrich jetzt schon den Toursieg zutraut, hat sich Buchmann selbst zuzuschreiben. Erst hielt er bei dieser Rundfahrt locker und gelassen mit den Favoriten am Tourmalet mit, dem bislang schwersten Anstieg bei dieser Tour. Dann startete er dort eine eigene Attacke, die den Titelverteidiger Geraint Thomas in die Knie zwang.



"Ich habe mich noch ganz gut gefühlt, und die andern sahen nicht so gut aus. Da habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, vielleicht kriege ich ein kleines Loch oder die anderen fahren nicht direkt hinterher", sagt er über die Situation. Buchmann war physisch so fit und im Kopf noch so klar, dass er sich seine Gegner ausguckte: Wie atmen sie? Wie schwer ist der Tritt? Wie stark pendelt der Oberkörper? "Man achtet einfach darauf, wie sie sich auf dem Rad bewegen", sagte Buchmann in seiner trockenen und präzisen Art.



Teamkollege Mühlberger sah das alles nicht mehr, er war schon längst abgehängt. "Aber ich hörte über Funk, wie sie ihn aus dem Auto heraus anfeuerten. Da habe ich einfach mitgeschrien: ‚Go, go, go!’ Das hat sicher den Ausschlag gegeben."