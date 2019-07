What’s entertainment? Wer mit welcher Art Unterhaltung wie viele Zuschauer erreicht, kann von Epoche zu Epoche ganz schön variieren. In der Antike zum Beispiel waren Gladiatorenkämpfe Megaevents in kolossalen Arenen. Im Mittelalter sorgten Exekutionen für Völkerwanderungen zum Richtplatz. Die Neuzeit schließlich machte den Sport massentauglich, was darin gipfelte, dass selbst dann Millionen Amerikaner zum Wettstreit pilgern, wenn der Sieger wie beim Wrestling vorher feststeht. That’s entertainment!

Stellen wir uns also mal vor, Gladiatoren und Guillotinieren oder auch nur das dummdreiste Showcatchen steroidgestählter Muskelprotze wären auch hierzulande Publikumsmagneten: würde die Tagesschau davon berichten? Also nicht im Tonfall intellektueller Empörung, sondern als allgemein anerkannte, nüchtern distanzierte, kritiklos verlesene Nachricht? Wohl kaum! Oder doch? Womöglich schon. Denn das Äquivalent zum testosterongesättigten Amüsement meist männlicher Massen wird auch am Sonntag gegen 20.13 Uhr die wichtigste deutsche Informationssendung bestücken. Kurz nach der Weltpolitik, aber vorm Wetter kommt nämlich die Formel 1.

Merkwürdig.

Seit 1950 gibt es die FIA Formula One World Championship, wie das älteste fortlaufenden Autorennen offiziell heißt. Aber nichts daran ist nachhaltig, weil alles daran von gestern ist. Die Formel 1 stammt ja aus einer Ära, als Männer nur dann Männer waren, wenn sie ihre Lieben zwar mitunter vermöbeln, aber auch behüten, umsorgen, ernähren. Bis tief in die Achtziger hinein war diese Raserei zwar vom Radar der aufgeklärten Mehrheitsgesellschaft verschwunden; doch als ein rasender Rotzlöffel aus Kerpen 1992 sein erstes von 91 Rennen gewann, machte er die dümmste aller Sportarten, bei der erwachsene Männer wie Babys im Bobbycar Runde um Runde um Runde ziehen, auch hierzulande patriotismustauglich genug, um das grüne Gewinsel vom Klimawandel in einem teerschwarzen Cocktail aus Testosteron, Benzin und Bier zu ersaufen.

Intelligenzverachtend, ressourcenverschleudernd, sexistisch

Kein Wunder, dass mit RTL damals der dümmste aller Kanäle auf Schumis Schlachtross sprang. Wundersamer ist es hingegen, dass bis heute selbst seriöse Medien von der ARD bis zur Süddeutschen Zeitung mitreiten, anstatt zu fordern, die denkbar größte Sauerei der gesamten Freizeitgeschichte endlich zu verbieten. Und zwar sofort.

Wenn die Jugend der Welt nämlich jeden Freitag für die Zukunft demonstriert, wenn Frauen aller Herren Länder gegen die Allmacht eben jener aufbegehren, wenn die Vernunftbegabten weltweit auf Tempo, Wachstum, Überfluss verzichten – dann wirkt ein intelligenzverachtender, ressourcenverschleudernder, zutiefst sexistischer Machismo à la F1 so fortschrittlich wie Donald Trumps Tweets oder die Stadion-Henker seiner arabischen Kumpels. Dass der Zirkus zusehends auch bei denen gastiert, passt da ins Bild. Seit drei Jahren im Besitz des Unterhaltungskonzerns Liberty Media, fährt Bernie Ecclestones Spielzeug schließlich noch bedenkenloser durch Diktaturen von China bis Aserbaidschan, hofiert Potentaten von Abu Dhabi bis Bahrain, perfektioniert dort den entfesselten Raubtierkapitalismus reaktionärer Prägung. Und das mit einer männlichen Selbstüberschätzung, die Frauen bloß als Accessoires mit wenig zu sagen, aber viel im BH duldet.