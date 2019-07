Wieso überhaupt gibt es Kunstrasen?

Kann man den verweichlichten Millennials keine Natur mehr zumuten, weil sie dann dreckig werden? Vielleicht auch ein klein wenig, doch der Hauptgrund für den Boom der Kunstrasen ist ein pragmatischer: Er ist pflegeleicht, muss zum Beispiel nicht wachsen und hängt nicht von Sonne und Regen ab. Das Baseballteam Houston Astros merkte das schon 1966 und verlegte den ersten Kunstrasen. Im neuen Astrodome, einem vollständig überdachten Stadion, wollte einfach kein Gras wachsen. Heute kennt man dieses Problem aus den Arenen in Gelsenkirchen und München, wo man sich mit Rollrasen behilft. Seit einigen Jahrzehnten gibt es in Deutschland Kunstrasenplätze, laut Deutschem Fußball-Bund derzeit etwa 5.000. Gerade in Großstädten, wo sich mancherorts mehrere Vereine eine Anlage teilen und die Plätze ständig belegt sind, gilt das künstliche Grün als bessere Option als das echte. Es geht nämlich sehr, sehr, sehr langsam kaputt.

Warum will die EU Kunstrasenplätze verbieten?

Danke Merkel! Fliegen sollen wir nicht, unsere Diesel müssen wir verkaufen und jetzt will uns die Ökodiktatur EU auch noch das Fußballspielen verbieten. Das hilft doch wieder nur der AfD. So mag nun mancher reagieren, doch ob die EU Ernst macht, weiß man nicht. Sie hat aber ein Auge auf das Granulat geworfen, das auf den Kunstrasen verteilt wird. "Ob die Kommission ein Verbot von Plastik-Einstreumaterial für Kunstrasensportplätze vorschlagen wird, steht noch längst nicht fest", teilte ein Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag mit.

Das Problem: Seit Januar stuft die Europäische Chemikalienagentur (Echa) die kleinen Kügelchen, die Hautabschürfungen verhindern und die Gelenke schonen sollen, als Mikroplastik ein – was auch sonst? Und das möchte die EU beschränken. Denn mittlerweile schwimmen in den Meeren rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll. Auch das Granulat gelangt in die Meere: durch Schnee, Regen oder die Spieler selbst, die es in ihren Hosen, Schuhen und Strümpfen in die Natur tragen. Bis zum 20. September läuft nun eine öffentliche Konsultation. Ein Jahr später sollen die Stellungnahmen der Experten an die EU-Kommission gehen. Erst dann wird sich zeigen, ob das Granulat von den Kunstrasenplätzen verschwindet.

Kann das Granulat ersetzt werden?

Ja. Schon jetzt gibt es Alternativen zum Granulat. Etwa 1.000 der Kunstrasen in Deutschland werden mit Sand befüllt. Der führt beim Hinfallen aber schneller zu Hautabschürfungen, weshalb viele Fußballerinnen und Fußballer die Variante aus Kunststoff bevorzugen. Einige Vereine setzen auf Kork. Der ist zwar teurer, aber auch sparsamer, weil viel weniger Verfüllmaterial benötigt wird als beim Kunststoffgranulat.