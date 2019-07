Warum startet die Tour in Brüssel?

Zu Ehren des Kannibalen. Eddy Merckx gewann vor 50 Jahren das erste seiner fünf Gelben Trikots. Seinen Spitznamen bekam Merckx, weil er seine Mitstreiter mit Haut und Haaren und inklusive ihrer Rennräder verspeiste. Die immer siegenden Allesfresser der Neuzeit sind die Briten vom Team Ineos, früher Sky. Sie stellten den Sieger in sechs der vergangenen sieben Jahre. Deshalb haben sich die Tour-Veranstalter etwas einfallen lassen.

Wie ist die Strecke?

Weil Langeweile für einen Sport tödlich ist, versuchen die Veranstalter mit immer neuen Ideen, Spannung zu erzeugen. Seit vergangenem Jahr dürfen pro Mannschaft nur noch acht statt neun Fahrer starten, das schwächt das reiche Team Ineos, das sich sogar mehr als neun Topfahrer leisten kann. Es gibt auch nur ein Einzelzeitfahren, das aber recht früh stattfindet, sodass die Bergspezialisten Rückstände aufholen können. Überhaupt gibt es kaum Etappen, um zu verschnaufen. Dafür umso mehr Berge, auf denen attackiert werden kann. Attacken, die Ineos abwehren muss.

Was bleibt auf der Strecke?

Die Landschaftsbeobachtung. Die Veranstalter wollen mehr Action. Das sieht man der Strecke auch an. Manchem Zuschauer blutet da das Herz. Früher war es ja so: Man konnte sich Samstagmittag gemütlich auf die Couch legen, dem Tross dabei zusehen, wie er an einem ewig langen Sonnenblumenfeld entlangfuhr, die Augen schließen. Zwei Stunden später, nach Beendigung des Nickerchens, fuhr das Peloton immer noch entlang eines Sonnenblumenfelds. Verpasst hatte man nichts – außer zehn französische Dörfer, von denen vermutlich die Hälfte irgendein Weltkulturerbe zu bieten hat.

Wer leidet besonders?

Die sogenannten schweren Jungs. André Greipel zählt augenscheinlich zu dieser Kategorie Radfahrer. Über die Berge kommt er so lala, weil dort die Muskeln schaden, die ihm beim Sprint helfen. Also auf welche Etappen konzentriert sich Greipel? "Auf die erste und auf die letzte", sagte er am Donnerstag bei der Teamvorstellung in Brüssel. Vermutlich gibt es wirklich nicht viele Massensprints. Und schon auf der sechsten Etappe geht es hinauf nach Planche des Belles Filles in den Vogesen. "Schieben", hört man alle Hobbyfahrer rufen, wenn die vor den teils über 20 Prozent steilen Rampen stehen.

Wer sind die Favoriten?

"In diesem Jahr oder nie", schrieb die französische Tageszeitung L’Équipe. Es geht um einen möglichen Gesamtsieg der Franzosen Romain Bardet oder Thibaut Pinot. Tatsächlich standen die Chancen selten besser: Christopher Froome und Tom Dumoulin fallen aus, zwei der Topfavoriten. Das Streckenprofil ist perfekt auf die Franzosen zugeschnitten. Bardet hat aus diesem Anlass so streng gefastet, dass er so manchen Skispringer bei der Diät beraten könnte. Außenseiterchancen hat Richie Porte, der Australier stürzt nur leider meist, bevor es richtig spannend wird. Oder es gewinnt einer der drei Kolumbianer Nairo Quintana, Rigoberto Urán und Egon Bernal. Letzterer fährt übrigens für Ineos. Gewinnt Bernal nicht, könnte dessen Teamkollege Geraint Thomas seinen Vorjahressieg wiederholen.

Auf wen muss man noch achten?

Ohne Chance auf den Gesamtsieg, aber immer Favorit auf die Sympathiewertung ist der Ire Daniel Martin. Unzählige Male werden ihn die Favoriten wieder abhängen, fast genauso oft wird er zurückkommen. Vielleicht reicht’s für einen Etappensieg. Peter Sagan hat davon schon einige. Passiert nichts Außergewöhnliches, sammelt er wieder die meisten Punkte und fährt im Grünen Trikot des besten Sprinters nach Paris. Sagan ist wie der FC Bayern unter Pep Guardiola: Der Zweite kommt ihm meist nicht näher als 200 Punkte.