Die Radsportszene feierte zuletzt mal wieder ein Idol, dessen Status umstritten ist. Zu Ehren von Eddy Merckx, dem erfolgreichsten Radfahrer der Geschichte, startete die aktuell laufende Tour de France in Brüssel. Merckx wuchs in einem Vorort der belgischen Hauptstadt auf. Fünf Mal hat er die Tour gewonnen – drei Mal wurde er positiv getestet. Trotzdem war Merckx nun für ein paar Tage der Star einer Party, die nicht so recht zu den Worten aus der Branche passte.

Denn wie die Speiche zum Rad gehört Doping zum professionellen Radsport. Von dort heißt es beständig und nach all den Jahren vollgepumpter Sieger und gefallener Helden, man verpflichte sich voll und ganz dem Antidopingkampf. Ob die tagelange Huldigung von Merckx dazu passt, ist also fraglich.

Die Operation Aderlass und der Radsport

Eigentlich hätten es die Radsportfunktionäre besser wissen müssen. Auch in diesem Jahr sind Zweifel angebracht. Im Zuge der Operation Aderlass flog das Dopingnetzwerk des Erfurter Arztes Mark Schmidt auf und mit ihm gleich mehrere Radprofis. Aktive Spitzenfahrer wurden nicht enttarnt, wohl aber solche aus der zweiten Reihe.

Zum Beispiel die Österreicher Georg Preidler und Stefan Denifl. Letzterer gewann 2017 eine Etappe bei der Vuelta a España. Und Preidler gehörte zu den Helfern von Thibaut Pinot, einem der Favoriten bei der diesjährigen Tour. "Das ist Hochverrat", schimpfte Pinot in Richtung Preidler.

Man kann die Wut der aktiven Fahrer verstehen. Immer neue Dopingfälle stellen alle unter Generalverdacht. Der Erzählung von den schwarzen Schafen in der Herde der Ehrlichen glauben Beobachter aber schon lange nicht mehr. Denn viele, die einst "Verräter" riefen, wurden später selbst mit Dopingmitteln erwischt. Dass die kriminellen Praktiken der Österreicher und anderer Profis erst durch die Ermittlungen der Polizei aufgedeckt wurden, stellt zudem mal wieder die Effektivität des Kontrollsystems infrage. Kürzlich berichtete die niederländische Zeitung De Telegraaf, mehrere Fahrer bei der aktuellen Tour könnten womöglich das leistungssteigernde Mittel Aicar einnehmen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur weite demnach ihre Ermittlungen dazu aus. Aicar ist allerdings nur schwer nachweisbar.

Ausnahmegenehmigungen und ihre Folgen

Einen Positivtest gab es bei der Tour seit 2015 nicht mehr. Mancher deutete das als positives Zeichen. Und tatsächlich war der Rad-Weltverband UCI nach den vielen Skandalen der Vergangenheit aktiver als viele andere Sportorganisationen. "Im Radsport werden sehr umfangreiche und innovative Analyseverfahren eingesetzt", sagt Mario Thevis, Chef des Dopinganalyselabors in Köln. Offensichtlich habe man das Problem erkannt. Thevis sagt aber außerdem: "Der Radsport hat in der Vergangenheit ein Dopingproblem gehabt – und auch weiterhin muss aktiv gegen diese Anfälligkeit vorgegangen werden."

So nutzen einige Fahrer jede Grauzone, um ihre Leistung zu optimieren. Manchen Profis wird erlaubt, eigentlich verbotene Medikamente einzunehmen. Auch Christopher Froome und sein Team Ineos (früher Sky) nutzten solche Sondergenehmigungen, die eigentlich für chronische Krankheiten wie Asthma vorgesehen sind. 2017 wurde bei Froome, viermaligem Toursieger, eine zu hohe Dosis des Asthmamittels Salbutamol festgestellt. Später wurde er freigesprochen, es habe Messfehler gegeben.

Froome ist in diesem Jahr nicht bei der Tour, er erholt sich von einem schweren Sturz. Sportlich fehlt Froome. Es dürfte aber auch Kollegen geben, die ihn nicht sehr vermissen. Froome gehört mittlerweile zu jener Kategorie erfolgreicher Fahrer, die kritisch beäugt werden.