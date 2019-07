Der Streaminganbieter DAZN übernimmt die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga vom Fernsehsender Eurosport. Das teilten beide Unternehmen mit. Dazu hat Eurosport die Live-Übertragungsrechte an DAZN sublizenziert. Gezeigt werden jeweils 45 Spiele der Saisons 2019/2020 und 2020/2021. Die Lizenz gilt für die Ausstrahlung in Deutschland und Österreich.



Der Streaminganbieter zeigt fortan alle Freitags-, Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga, den Supercup und die Relegationsspiele. Start ist demnach die Supercup-Partie zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem Vize Borussia Dortmund am 3. August.



"Erstmals können wir den Fans die Bundesliga live auf DAZN präsentieren und unser Angebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhalten ergänzen", sagte DAZN-Deutschlandchef Thomas de Buhr.

Zudem werden im Rahmen einer größeren Kooperation die TV-Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 künftig ebenso auf der Streamingplattform per Livestream abrufbar sein. Dadurch werden auch die Olympischen Spiele und drei Tennis-Grand-Slams bei DAZN zu sehen sein.



Die zusätzlichen Ausstrahlungsrechte gehen allerdings mit einer Preiserhöhung einher. Ab dem 1. August wird der Preis um zwei Euro angehoben.