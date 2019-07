Der portugiesischer Fußballer Christiano Ronaldo wird nicht in den USA wegen Vergewaltigung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft des Clark County im US-Bundestaat Nevada teilte mit, nach Durchsicht der Polizeiermittlungen könnten die Anschuldigungen gegen Ronaldo bezüglich eines sexuellen Übergriffs nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Deswegen werde der Fall nicht weiter strafrechtlich verfolgt.

Eine US-Amerikanerin wirft Ronaldo vor, sie 2009 in einem Hotelpenthouse in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Die Ermittlungen wurden im gleichen Jahr wieder eingestellt, als die Frau sich geweigert hatte, ihren mutmaßlichen Peiniger mit Namen zu nennen. Aber im August 2018 wurden sie auf ihren Antrag hin wieder aufgenommen.

Die Frau, die als Model und Lehrerin gearbeitet hat, reichte eine zivilrechtliche Klage ein, in der sie angab, Ronaldo habe sie vergewaltigt und ihr seien 375.000 Dollar gegeben worden, um das geheim zu halten.

Aussage gegen Aussage

Nach Darstellung der Klägerin lernte der damals 24 Jahre alte Fußballer sie in einem Nachtclub in Las Vegas kennen. Er lud sie demnach in seine Hotel-Suite ein und vergewaltigte sie dort, heißt es in der Klageschrift. Danach habe er sich entschuldigt und erklärt, er sei "normalerweise ein Gentleman".



Ronaldos Anwalt Peter Christiansen hat erklärt, der Sex zwischen seinem Mandanten und der Frau sei einvernehmlich gewesen. Für einen Kommentar zu der Entscheidung war er nicht zu erreichen. Auch die Anwälte der Frau reagierten vorerst nicht.

Nach Bekanntwerden der Klage waren die Aktien von Ronaldos Club Juventus Turin eingebrochen. Ronaldo war vor einem Jahr von Real Madrid für rund 100 Millionen Euro zu Juve gewechselt. In der vergangenen Saison hatte er das Team zum achten Meistertitel in Serie geführt.