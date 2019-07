Die neue Saison der Zweiten Bundesliga hat begonnen. Im Auftaktspiel hat sich der VfB Stuttgart mit einem 2:1 (2:1) gegen Hannover 96 durchgesetzt. Beide Vereine sind in der vorherigen Saison aus der Ersten Bundesliga abgestiegen und streben den Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse an. Den Liga-Auftakt im Duell der Absteiger verfolgten 52.000 Fans in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.



Nach einer unruhigen Anfangsphase konnte der VfB zunehmend dominanter auftreten. Der neue Trainer Tim Walter, der mit dem Spiel ein erfolgreiches Pflichtspiel-Debüt feiern kann, schaffte es, seinem Team einen offensiven Spielstil zu verpassen. In der 29. Minute schoss Mario Gómez nach einer Flanke von Borna Sosa das 1:0 und damit das erste Tor der Saison. Hannover 96 gehört zu den Lieblingsgegnern des Routiniers: In der 1. Liga hatte Gómez zwölf Mal gegen Hannnover getroffen, so oft, wie gegen keinen anderen Club.

Nur wenige Minuten später erzielte Daniel Didavi nach einem direkten Freistoß das 2:0 für Stuttgart (36.) Mit einem 2:1 ging es in die Halbzeitpause, nachdem VfB-Verteidiger Maxime Awoudja in der 39. Minute per Eigentor den Anschlusstreffer für die Hannoveraner schoss. In der zweiten Spielhälfte, die wegen starken Regens etwas verzögert werden musste, konnten sich die Stuttgarter noch weitere Chancen erarbeiten. Gómez, Didavi und Santiago Ascacibar vergaben aber die Möglichkeiten zum 3:1. In der 64. Minute musste der 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, Eigentorschütze Awoudja vom VfB erhielt in Minute 85 ebenfalls Gelb-Rot.