Wann und wie geht es los?

An diesem Freitag um 20.30 Uhr, wenn VfB Stuttgart gegen Hannover 96 angepfiffen wird. Das klingt gar nicht nach Zweiter Liga. Da wird die Bundesliga viele Begegnungen erleben, die viel weniger Leute interessieren. Und das ist beinahe schon typisch für diese Zweitligasaison.

Ist das die beste Zweite Liga aller Zeiten?

HSV, VfB, olé, olé sangen Fanta 4 vor zwanzig Jahren. Damals war das noch ein Bundesliga-Spiel. Inzwischen sind die beiden Scheinriesen einen Stock tiefer, erstmals zeitgleich übrigens. Hamburg war 1983 Europapokalsieger, Stuttgart noch 2007 Deutscher Meister. In diesem Jahr wurde auch der 1. FC Nürnberg, bis heute deutscher Vizerekordmeister, Pokalsieger. Der FCN ist ebenso in die Zweite Liga abgestiegen wie Hannover 96, der Pokalsieger von 1992.

Die drei Absteiger und der HSV, der, vielleicht noch peinlicher, in der Vorsaison den Aufstieg verspielte – das sind die Big Four. So viel alte und potenziell auch aktuelle Größe steckte wohl noch nie in der Zweiten Liga. Für das Unterhaus, wie die Zweite Liga in der Kicker-Poesie heißt, ist das natürlich schön. Der Fußball dürfte besser werden als in den vergangenen Jahren, vielleicht ist es wirklich die beste Zweite Liga der Welt, wie es oft im Eigenlob heißt. Zumindest der Zuschauerrekord (21.738 pro Spiel) aus der Saison 2016/17 ist in Gefahr. Zum Auftakt in Stuttgart werden 50.000 erwartet.

Die Gründe für den Niedergang dieser einst großen Vereine sollen nicht verschwiegen werden: Vor allem an den Standorten Hamburg, Hannover und Stuttgart wurde in den letzten Jahren einiges falsch gemacht. Doch die Zeiten der Machtkämpfe und des Missmanagements sollen jetzt vorbei sein. Der VfB hat sich rechtzeitig vor dem Anpfiff von seinem nicht immer ehrlichen Präsidenten befreit. In Hannover wurde die Macht von Martin Kind begrenzt. Und der HSV setzt nicht mehr auf unerfahrene Nachwuchstrainer. Alles wird also gut, ganz bestimmt.

Wer steigt auf?

Vermutlich zwei oder drei der Big Four. Stuttgart hat einen neuen und angriffslustigen Trainer, Tim Walter, und wohl die stärkste Mannschaft. Hamburg steht dem nicht viel nach, Hannover verfügt noch über Bundesliga-Spuren im Kader und Nürnberg erreichte im stimmungsvollen Testspiel am Samstag gegen Paris St. Germain und Kylian Mbappé ein 1:1.



Man kann das Ende der Saison auch ganz nüchtern berechnen: Der Marktwert des Stuttgarter Kaders beträgt rund 85 Millionen Euro, der von Hannover etwa 60, dann folgen Hamburg mit gut 50 und Nürnberg mit gut 40 Millionen. Danach klafft eine riesige Lücke zu Heidenheim mit etwas unter 20. Auch die Zweite Liga ist streng genommen keine Liga, also eine Gruppe von Gleichstarken.

Dennoch haben Außenseiter Chancen im Aufstiegsrennen, vielleicht ja St. Pauli, Heidenheim oder Dynamo Dresden. Der achtfache DDR-Meister ist natürlich auch ein Traditionsverein mit vielen Fans, die Stimmung machen im Stadion, auch auswärts.

Wer steigt ab?

Die Aufsteiger aus der Dritten Liga vielleicht? Drei sind es diesmal. Der SV Wehen Wiesbaden könnte sein Glück schon in den zwei Relegationsspielen gegen Ingolstadt aufgebraucht haben. Der VfL Osnabrück darf immerhin auf die Unterstützung seiner euphorischen Fans hoffen. Am ehesten kann man auf den Karlsruher SC setzen, der in den Neunzigern ein Mal im Uefa-Cup-Halbfinale stand und dessen Wildparkstadion vermutlich bis Ende Oktober umgebaut sein wird.

Sandhausen und Aue zählen immer zu den Kleinen. Vor ungewissen Spielzeiten stehen auch Jahn Regensburg und Holstein Kiel, sie werden vielleicht nicht mehr im erweiterten Aufstiegskreis auftauchen, wie zuletzt. Sie haben ihre Trainer an reichere Konkurrenz verloren.