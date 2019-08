Daniel Frahn wird keine Tore mehr für den Chemnitzer FC (CFC) schießen. Der Fußball-Drittligist hat sich mit sofortiger Wirkung vom 32-jährigen Mannschaftskapitän getrennt. "Mit Entsetzen haben wir erkennen müssen, dass sich (...) Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung 'Kaotic Chemnitz' herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtete", begründet der CFC den Rauswurf. "Es gibt Null Toleranz für dieses Verhalten."

Damit reagiert der Verein auf das Verhalten von Frahn beim Spiel gegen den Halleschen FC am vergangenen Samstag. Der Spieler habe "im Gäste-Fanblock des Hallenser Stadions offenkundig Sympathie zu führenden Köpfen von rechts gesinnten Gruppierungen" zur Schau gestellt. Der CFC nennt die Nähe von Frahn zu Kaotic Chemnitz und der aufgelösten Gruppe NS-Boys "massiv vereinsschädigend".



Frahn ist bereits mehrfach mit seinen politischen Ansichten aufgefallen. Im März sperrte ihn ein Sportgericht für insgesamt vier Spiele, nachdem er bei einem Torjubel im Spiel gegen Altglienicke ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" hochgehalten hatte. Frahn versicherte damals, er sei "kein Nazi". Ihm sei nicht klar gewesen, "dass dieses Shirt so tief in der Neo-Nazi-Szene verankert ist". Zuvor hatten Fans des CFC den gestorbenen Rechtsextremisten Thomas H. mit einer aufwendigen Choreographie geehrt. Er gilt als Gründer der Hooligan-Vereinigung HooNaRa (Hooligans, Nazis, Rassisten).



Diese Entschuldigung nimmt ihm der CFC nun nicht mehr ab: "Seine Reue damals war eine Farce", schreibt Romy Polster, die stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Zur Verantwortung als Spieler und Mannschaftskapitän im Fußballclub gehöre "mehr, als nur Tore zu schießen und sich bejubeln zu lassen: Haltung". Das Statement endet mit den Worten: "Daniel Frahn, für Sie ist beim Chemnitzer FC kein Platz mehr."

Im Sommer 2018 hatten in Chemnitz Rechtsradikale Hetzjagden auf Flüchtlinge veranstaltet. Wochenlang war die Stadt in den Schlagzeilen, meist waren es negative. Dem Verfassungsschutz zufolge waren daran auch rechtsextreme Hooligans aus dem Umfeld des CFC beteiligt. Besonders aktiv soll die Hooligangruppierung Kaotic gewesen sein. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse habe sich der CFC "in seinem Gesellschaftervertrag dazu verpflichtet, ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus zu sein", teilt der Verein mit. "Jeder Gesellschafter des Chemnitzer FC erkennt diese Verpflichtung an."