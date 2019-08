Der Titelverteidiger FC Bayern hat im Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison den fest eingeplanten Sieg gegen Hertha BSC verpasst. Der Rekordmeister kam gegen die Berliner in München nur zu einem 2:2 (1:2). Robert Lewandowski erzielte beide Treffer für die Bayern, Dodi Lukebakio und Marko Grujić waren für Hertha erfolgreich.

"Wir haben heute nicht schlecht gespielt, mit Tempo und vielen Chancen. Obwohl wir gut gespielt haben, haben wir nur einen Punkt", sagte Lewandowski. Das erste Gegentor habe die Mannschaft "geschockt". Der neue Hertha-Chefcoach Ante Čović konnte bei seinem Bundesliga-Debüt einen Überraschungspunkt bejubeln. "Wir wissen das einzuordnen. Uns war klar, dass wir gute Momente im Spiel haben müssen und überleben müssen. Das 2:2 ist in Ordnung, das nehmen wir gerne", sagte er im ZDF.



"Wir hätten die Tore machen müssen, hatten gute Chancen und 11:0 Ecken. Wir hatten auch Pech. So können die Spiele laufen, aber ich bin zuversichtlich", sagte Hasan Salihamidžić.



Bayern verpflichtet Philippe Coutinho

Lewandowski sorgte in der 24. Minute nach Eingabe von Serge Gnabry für das erste Tor der 57. Bundesliga-Saison und traf zum fünften Mal nacheinander in einem Auftaktspiel. Die Führung des Rekordmeisters war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, umso überraschender war die Wende bis zur Pause. Mit einem von Vedad Ibišević noch abgefälschten Fernschuss sorgte Lukebakio in der 36. Minute für den Ausgleich. Grujić brachte Hertha drei Minuten später sogar in Führung, verursachte mit einem Ziehen gegen Lewandowski dann aber auch den Foulelfmeter, den der Pole nach Videobeweis zum Endstand verwandelte (60.).

Am zweiten Spieltag reist der Rekordmeister zum FC Schalke 04, die Berliner empfangen den VfL Wolfsburg zu einem Heimspiel. Ein neuer Hoffnungsträger für die Münchner ist Philippe Coutinho, dessen Verpflichtung vom FC Barcelona per Leihe Sportdirektor Salihamidžić kurz nach Schlusspfiff im ZDF bestätigte. "Wir sind glücklich, dass wir den Spieler zum FC Bayern holen werden", sagte Salihamidžić. Er sei ein Topspieler, sagte Bayern-Trainer Niko Kovač.