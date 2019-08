Wer spielt wann gegen wen?

Freitagsspiele hinken in der Wertung stets hinterher. Dieses Mal aber spielen zwei der herzchenstärksten Teams gegeneinander, wir sind gespannt.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Union Berlin gegen den BVB. Schon Hegel nahm das Dilemma von Neven Subotić vorweg: "Da das Bewusstsein wesentlich in Beziehung auf einen Gegenstand besteht, ist es verschieden nach den verschiedenen Gegenständen, die es hat", schrieb der Philosoph in der Bewusstseinslehre für die Mittelklasse. Hegel sagt grob vereinfacht: Mensch ist man dort, wo man ist. Aktuell ist Subotić bei Union Berlin, doch sein Gegner am Samstag ist der alte Gegenstand, zu dem er noch immer eine sehr innige Beziehung hat, der BVB. Für Dortmund lief der Verteidiger mehr als 260 Mal auf, er gewann zwei Meisterschaften und den Pokal. Der Club prägte ihn, oder wie Subotić frei nach Hegel sagt: "Der BVB ist unendlich Teil meines Seins." Gleichwohl versicherte er, Subotić, für die richtigen Farben zu verteidigen und seine alten Kumpels an der Waldseite der Alten Försterei nicht einfach durchzuwinken. Die Nachfrage nach Tickets für dieses Spiel war so hoch, dass dem Club nichts anderes übrig blieb, als unter den Mitgliedern zu losen. Gut möglich, dass einige Unioner am Samstagabend in den Bäumen rund ums Stadion hängen werden.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das des HSV gegen Hannover. Geht es nach dem Justiziar der DFL, Jürgen Paepke, sollte das auch Bakery Jatta tun. Das Hamburger Abendblatt berichtet, dass Paepke, der auch Ethikinspektor der Uefa ist, womöglich im Spaß dem HSV dazu geraten habe, Jatta vorsorglich verletzt zu melden. Der HSV denkt aber gar nicht daran, diesem bemerkenswerten Vorschlag zu folgen. Er glaubt angeblich seinem Spieler, dem in einer Sportbild-Recherche vorgehalten wird, mit falscher Identität nach Deutschland eingereist zu sein, weswegen einige Vereine Protest eingelegt haben. Und die Hamburger Fans? Die begrüßten Jatta im Training mit Beifall.



Wer steht im Blickpunkt?

Uli Hoeneß und Edmund Stoiber. Man tritt den beiden bayerischen Alpharüden wohl nicht zu nahe, wenn man ihnen einen Hang zum impulsiven Vortragen bescheinigt. Umso schmerzhafter muss es sich für Stoiber angefühlt haben, in den vergangenen Monaten kaum in den Nachrichten aufgetaucht zu sein. 2016 der letzte große Aufschlag, als er über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel sagte: "Angela, du machst Europa kaputt! Was ist dein Plan B?" Und im November 2018 wurde ein Satz von ihm bei Maybrit Illner zum Dialog des Abends gekürt. Für einen Rhetorikmeister, der die Feinheiten des magnetischen Wanderfelds eines Transrapids in nur zehn Minuten verklären kann, ist diese Ausbeute natürlich gering. Deshalb ergriff Stoiber am Mittwoch das Wort, als es um die Zukunft von Hoeneß ging. Was vor Wochen schon vermeldet wurde, dass Hoeneß nicht mehr als Präsident der Bayern kandidiert, bestätigte der ehemalige bayerische Ministerpräsident. Fast beiläufig sagte er, dass die Jahreshauptversammlung 2018 ein Schock für Hoeneß gewesen sei, als ein Vereinsmitglied Hoeneß unter viel Applaus vorhielt: "Der Verein gehört nicht Ihnen." Auch die Streite mit Karl-Heinz Rummenigge über Thomas Tuchel und Niko Kovač hätten an Hoeneß gezehrt. Er habe Hoeneß viermal versucht, umzustimmen. Vergeblich.

Noch fällt der Gedanke schwer, sich den FC Bayern ohne Hoeneß vorzustellen, auch für Trainer Niko Kovač, der in Hoeneß den denkbar mächtigsten Fürsprecher auf seiner Seite hatte. Doch hier gibt es gute Neuigkeiten: Hoeneß will im Aufsichtsrat bleiben und über das Wohl des FC Bayern weiter mitbestimmen, während Rummenigge 2021 von Oliver Kahn abgelöst wird, der bereits 2020 zum Verein stößt. Hoeneß bleibt auch im Abgang a Hund, wie der Bayer sagen würde. Alles ist noch nicht gesagt, Hoeneß wird sich am Freitag auf einer Pressekonferenz erklären. Die Vergangenheit zeigt: darauf darf man sich freuen.