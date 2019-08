1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3 (1:0)

Trotz eines überraschend starken Starts hat der 1. FC Köln im heimischen Stadion eine Niederlage gegen Borussia Dortmund hinnehmen müssen. Die Dortmunder konnten das Spiel erst in der zweiten Hälfte für sich entscheiden. Den Kölnern gelang ein Vorsprung in der ersten Halbzeit: Dominick Drexler (29.) traf gegen den Vize-Meister zum 1:0.



Von Beginn an hatte Dortmund Probleme mit der mutigen Spielweise der Kölner, hielt aber kämpferisch dagegen. Erst in der 70. Minute holte Jadon Sancho den Ausgleich. Nachdem der BVB weiter den Druck erhöhte, traf Archaf Hakimi (86.) zum 2:1. In der Nachspielzeit bauten die Dortmunder ihren Vorsprung weiter aus durch einen Treffer von Paco Alacer (90. + 4).