Die ersten Gegner deutscher Mannschaften in der Champions League Gruppenphase stehen fest. Borussia Dortmund trifft in der Gruppe F auf den FC Barcelona aus Spanien. Der FC Bayern München spielt in der Gruppe B gegen den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur. Die Auslosung läuft noch.



Die ersten Partien der Champions League finden am 17. und 18. September statt. Letzter Gruppenspieltag ist am 10. und 11. Dezember. Wie üblich ziehen die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ins Achtelfinale ein. Die Gruppendritten spielen in der ersten K.o.-Runde der Europa League weiter. Für die Gruppenvierten ist die Europacup-Saison beendet. Der nächste Champions-League-Sieger wird am 30. Mai 2020 in Istanbul gekürt.