Zwei scheinbar babyleichte Quizfragen: Auf wie viele Tore spielt man Fußball und wie groß ist eine Mannschaft? Das weiß doch jeder! Je ein Tor auf jeder Seite, also zwei insgesamt, und elf Spieler. Doch ab der neuen Saison ist das falsch. Es stimmt zumindest nicht mehr immer, denn in Deutschland spielen Millionen Kinder bald auf eine andere Art Fußball.

Bisher spielten in Deutschland die Kinder meist 7 gegen 7 auf je ein Tor quer über das Feld, doch weil 4- bis 11-Jährige klein sind, wird nun auch ihr Fußball noch kleiner: der Ball, das Feld, auch die Mannschaften, die kleinsten bestehen nur noch aus zwei Spielern. Auch die Tore schrumpfen, dafür stehen auf jeder Seite zwei, also insgesamt vier. Funino nennt man die Grundform dieses Minifußballs, sie hat verschiedene Varianten, je nach Alter.

G-Jugend (U6/U7): 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf vier Mini-Tore

F-Jugend (U8/U9): 3 gegen 3 oder 5 gegen 5 auf vier Mini-Tore

E-Jugend (U10/U11): 5 gegen 5 auf vier Mini-Tore oder 7 gegen 7 auf zwei Feldtore

Der DFB, der ein paar Jahre gebraucht hat, um sich von Funino überzeugen zu lassen, hat sich nun für das neue Konzept entschieden und auf seiner Trainertagung am vorigen Dienstag eine einjährige Pilotphase verkündet. Das heißt, ab der neuen Saison werden zehn Landesverbände (Baden, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Mittelrhein, Sachsen, Südbaden, Südwesten und Württemberg) das Minifußballprojekt proben, Bayern tut das bereits seit einem Jahr. In manchen dieser Länder wird parallel noch nach dem alten Modus gespielt, aber in Zukunft gibt es für deutsche Kinder vielleicht nur noch Minifußball.

Es ist eine Revolution des Kinderfußballs, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt vollzogen werden soll. Ziel ist es, Mädchen und Jungs altersgemäßer auszubilden, damit sie bessere Fußballer werden, wenn sie groß sind. Daran glaubt Matthias Lochmann. Der Professor für Sportwissenschaft an der Universität Erlangen ist der wichtigste Funino-Verfechter, sein Sohn spielt auch Fußball.

Lochmann setzt sich seit Jahren für Funino ein, auf Tagungen, in Gesprächen, er forscht sogar darüber. Nun ist er glücklich und spricht von der "umfassendsten Reform im deutschen Fußball". Er verspricht sich sogar einen "weltweiten Einfluss". Der alte Fußball, sagt Lochmann, habe vielen Kindern den Spaß genommen und irgendwann zum Aufhören gedrängt. Außerdem habe er verhindert, dass Kinder ihr Talent ausschöpfen.



Funino macht bessere Fußballer, sagen Studien

Das bisherige 7 gegen 7 sah oft so aus: Bei jeder Mannschaft gab zwei, drei gute Spieler, die meist am Ball waren. Dafür bekamen ihn ein, zwei oder auch mal drei andere so gut wie nie. Stattdessen zählten sie Flugzeuge am Himmel oder pflückten Gänseblümchen. Vielleicht weil sie nicht so viel Talent hatten, vielleicht auch nur, weil sie kleiner, schwächer oder jünger waren. Es gibt ja im deutschen Fußball und woanders die absurd ungerechte Praxis, Kinder zu benachteiligen, die im November oder Dezember geboren sind. Außerdem kam manchem Stöpsel der Weg von einem Tor zum anderen so lang vor, als müsste er im Nachbardorf für Vati und Mutti einkaufen gehen.

Damit ist Schluss. Wer Fußball nur aus dem Fernsehen als bisweilen langatmiges 11 gegen 11 kennt, wird sich beim wuseligen 3 gegen 3 die Augen reiben. Ständig ist Action. Die Kids toben und jagen den Ball. Wer ihn hat, spielt ihn zur Mitspielerin, muss sich aber sofort wieder anbieten. Oder man versucht mal, den Gegenspieler auszuspielen. Die beiden Minitore, auf die jede Mannschaft angreift, stehen, je nach Variante, acht bis vierzehn Meter nebeneinander entfernt an jeder Längsseite. Alle Spieler erzielen Tore, doch wer trifft, muss sofort zurückeilen. Dann wird verteidigt. Beim Minifußball müssen alle mitmachen. Faulenzen ist nicht drin, Verstecken ist was für den Schulhof.

Kein Wunder, dass nach wenigen Minuten alle außer Puste sind, auch weil es nach Toren ohne Anstoß sofort weitergeht. Dann gibt es eine kurze Pause und ein anderer Turniergegner kommt dran. Studien belegen: Kinder, die eine Zeitlang Funino spielen, passen ihren Mitspielern den Ball genauer und schneller zu, haben einen besseren Überblick und laufen sich geschickter frei. Es ist die Wiedergeburt des Straßenfußballs.