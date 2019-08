FC Hansa Rostock – VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sein erstes Spiel im DFB-Pokal gewonnen. Das Team von Trainer Tim Walter setzte sich beim Drittligisten FC Hansa Rostock knapp mit 1:0 (1:0) durch. Stürmer Hamadi Al Ghaddioui (19. Minute) erzielte das Siegtor für die Schwaben, die zuvor alle vier Vergleiche im DFB-Pokal gegen die Hanseaten verloren hatten. Der kurz zuvor eingewechselte Al Ghaddioui stand nach einer schnell ausgeführten Ecke völlig frei und hatte keine Mühe, nach einer Flanke von Daniel Didavi aus Nahdistanz einzuköpfen. Hansa steckte den Rückschlag zwar schnell weg und hielt dagegen. Den Bemühungen fehlte es allerdings an spielerischer Präzision und Konsequenz. Die beste Gelegenheit hatte noch Mittelstürmer John Verhoek, dessen Kopfball in der 60. Minute am linken Pfosten vorbei ging. Auch die stürmische Schlussoffensive blieb ohne Erfolg.



Karlsruher SC – Hannover 96 2:0 (0:0)

Hannover 96 ist nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das Zweitliga-Duell beim Tabellenführer Karlsruher SC verlor das Team mit 0:2 (0:0). Für die Badener trafen Lukas Grozurek (53. Minute) und Marvin Wanitzek per Foulelfmeter (61.). In einer ausgeglichen ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften zunächst vorsichtig und vermieden zu großes Risiko, dennoch hätten die Gäste in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit verdienten sich die Gastgeber den Sieg, weil sie die kämpferisch bessere Mannschaft waren und Hannover gar nicht erst zum Spielaufbau kommen ließen. Hannover bleibt damit nach drei Pflichtspielen der neuen Saison noch ohne Sieg. Karlsruhe revanchierte sich mit seinem Sieg für das klare 0:6 in der ersten Pokal-Runde vor einem Jahr gegen Hannover.