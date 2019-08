KFC Uerdingen – Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

Vizemeister Borussia Dortmund ist bei Drittligist KFC Uerdingen souverän aufgetreten und ist siegreich in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Zwar versuchte Uerdingen mit einer dicht gestaffelten Abwehr gegenzuhalten und zu kontern. Am Ende setzte sich dennoch Dortmund mit 2:0 (0:0) gegen die Mannschaft des Ex-Dortmunders Kevin Großkreutz durch. Die Treffer erzielten Kapitän Marco Reus (49. Minute) und Paco Alcácer per direktem Freistoß (70.) in der zweiten Halbzeit der nach Düsseldorf verlegten Partie. Mats Hummels gab nach drei Jahren sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten.



FC Ingolstadt 04 – 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

Nikola Dovedan hat dem 1. FC Nürnberg einen hart erkämpften Sieg beim FC Ingolstadt beschert. Der Angreifer schoss in der 87. Spielminute eine präzise Flanke von Sebastian Kerk aus kurzer Distanz ins Ingolstädter Tor. Vier Tage nach dem desaströsen 0:4 im Punktspiel gegen den Hamburger SV war der späte Auswärtssieg damit der Lohn für eine dominante zweite Hälfte gegen den Tabellenführer der 3. Liga.