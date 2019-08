Alemannia Aachen – Bayer 04 Leverkusen 1:4 (0:2)

Mit mehr Mühe als gedacht hat Bayer Leverkusen die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Beim 4:1 (2:0) bei Regionalligist Alemannia Aachen benötigte der Champions-League-Teilnehmer ein Eigentor von Alemannia-Kapitän Peter Hackenberg (19. Minute), um in die Spur zu finden. Kevin Volland nach Vorlage von Neuzugang Nadiem Amiri (39.), der Sekunden zuvor eingewechselte Leon Bailey (72.) und der in Aachen geborene Nationalspieler Kai Havertz (88.) sicherten den nur auf den ersten Blick ungefährdeten Erfolg.

FC Viktoria 1889 Berlin – Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

Arminia Bielefeld hat gegen Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin die zweite Runde erreicht. Der ostwestfälische Fußball-Zweitligist kam trotz spielerischer Überlegenheit nur zu einem knappen 1:0 (1:0)-Erfolg beim Berliner Landespokalsieger.

Andreas Voglsammer (15. Minute) erzielte vor 4503 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark per Kopfball nach einer Ecke von Jonathan Clauss den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Uwe Neuhaus. Bielefeld verhinderte damit, wie zuletzt vor zwei Jahren bereits zum Auftakt im Pokal zu scheitern.



SV Drochtersen/Assel – FC Schalke 04 0:5 (0:1)

Der FC Schalke 04 hat seine Pflichtaufgabe bei der SV Drochtersen/Assel souverän gelöst. Beim Pflichtspiel-Debüt ihres neuen Trainers David Wagner kamen die Knappen beim Nord-Regionalligisten zu einem verdienten 5:0 (1:0)-Erfolg und zogen letztlich locker in die zweite Hauptrunde ein. Vor 8.000 Zuschauern im Kehdinger Stadion trafen Steven Skrzybski (44. Minute), Guido Burgstaller (61./83.), Daniel Caligiuri (65./Foulelfmeter) und Münir Levent Mercan (73.) für den klar favorisierten Bundesligisten.

Der tat sich wie 2016 Borussia Mönchengladbach und im Vorjahr Bayern München (jeweils 1:0-Siege) lange schwer, siegte am Ende aber sicher.



Wacker Nordhausen – FC Erzgebirge Aue 1:4 (1:1)

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich nach einem überraschenden Rückstand in die zweite Runde gekämpft. Die Sachsen setzten sich bei Viertligist Wacker Nordhausen dank einer guten zweiten Halbzeit 4:1 (1:1) durch. Vor 4347 Zuschauern traf Joy-Lance Mickels (22.) für den Außenseiter. Tom Baumgart (38.), Jan Hochscheidt (57.) und Pascal Testroet (80./84.) drehten das Spiel zugunsten des Favoriten. Nordhausen verlor zudem Kapitän Tobias Becker (74.) durch eine Gelb-Rote Karte.

Aue mit Cheftrainer Daniel Meyer an der Seitenlinie, ließ sich zunächst überraschen. Mickels schloss einen Konter ab. Doch schon vor der Pause glich Baumgart mit einem satten Schuss innerhalb des Strafraums aus. Nach der Pause erhöhte Aue den Druck massiv und nach einer Flanke von Clemens Fandrich köpfte Hochscheidt die Sachsen in Führung. Erst per Kopf und dann mit einem Schuss aus kurzer Distanz war in der Endphase Torjäger Testroet zur Stelle.

SC Verl – FC Augsburg 2:1 (2:0)

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich blamiert und ist bereits in der ersten Runde beim Regionalligisten SC Verl ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt verlor hochverdient beim Viertligisten aus Ostwestfalen mit 1:2 (0:2). Vor 4.398 Zuschauern in der kleinen Verler Sportclub Arena gingen die Gastgeber durch ein Eigentor des FCA-Neuzugangs Marek Suchy (8. Minute) und den Treffer von Ron Schallenberg (23.) früh in Führung und verdienten sich den Einzug in die nächste Runde durch eine kämpferisch und spielerisch tolle Leistung, auch wenn es nach dem späten Anschluss durch einen von André Hahn verwandelten Foulelfmeter (83.) noch spannend wurde.

Dass die Ostwestfalen mit der 0:2-Auftaktpleite gegen Wattenscheid und dem 1:1 in Oberhausen schwach in die Regionalliga-Saison gestartet waren, merkte man ihnen gegen den hohen Favoriten in keiner Phase der Partie an. Schon der Beginn war furios. In der dritten Spielminute lag der Ball nach einem Kopfball von Yannick Langesberg erstmals im FCA-Tor. Doch das Schiedsrichtergespann erkannte den Treffer wegen angeblicher Abseitsposition nicht an. Nur fünf Minuten später lag der Erstligist dann doch zurück. Zwar konnte der tschechische Keeper Koubek den Lupfer des durchgebrochenen Matthias Haeder reaktionsschnell mit einer Hand parieren, doch Suchy bugsierte den Ball ins eigene Tor.

Und es kam noch schlimmer für die in der Abwehr viel zu sorglos agierenden Gäste, die im Vorjahr immerhin das Pokal-Viertelfinale erreichten. Nach einer tollen Kombination über Aygün Yilderim und Haeder hatte Schallenberg keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie zu drücken.

Auf der Gegenseite erwischte SC-Keeper Robin Brüseke einen glänzenden Tag. Gleich mehrfach verhinderte er bis zur Pause mit guten Paraden gegen Michael Gregoritsch (30./40./43.), Hahn (40.) und sowie Niederlechner den möglichen Anschlusstreffer. Doch die Schwaben nutzen ihre wenigen guten Chancen nicht und gerieten bei Verler Kontern vor allem über die schnellen Außen Nico Hecker und Yildirim auch im zweiten Durchgang immer wieder in Verlegenheit. Nach dem 1:2 durch Hahn wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, doch am Ende jubelte das Team von Trainer Guerino Capretti über den Einzug in Runde zwei und eine Zusatz-Einnahme von rund 350 000 Euro.

TuS Dassendorf – Dynamo Dresden 0:3 (0:1)

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist mühevoll in die zweite Runde eingezogen. Das Team von Trainer Cristian Fiel gewann in Zwickau gegen Oberligist TuS Dassendorf 3:0 (1:0). Vor 5673 Zuschauern erzielte Neuzugang Chris Löwe (37.) die Führung für Dresden. Dzenis Burnic (75.) und Lucas Röser (77.) sorgten binnen zwei Minuten für die Entscheidung.

In dem aus Sicherheitsgründen aus dem schleswig-holsteinischen Dassendorf in die über 500 Kilometer entfernte Zwickauer GGZ Arena verlegten Spiel quälte sich Dynamo lange, ehe Löwe aus spitzem Winkel traf. Die Führung gab dem Zweitliga-Letzten allerdings keine Sicherheit, so dass Dassendorf immer wieder gefährliche Situationen hatte. Der Treffer von Burnic, der bereits die Führung vorbereitet hatte, nahm dem Fünftligisten dann allerdings die Moral. Der eingewechselte Röser stellte nach Pass von Burnic den Endstand her.

1. FC Kaiserslautern – 1. FSV Mainz 2:0 (0:0)

Der FSV Mainz 05 hat sich nach einer 0:2 (0:0)-Pleite im Rheinland-Pfalz-Derby beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Manfred Starke mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 62. Minute und Florian Pick (90.) besiegelten das Aus des Fußball-Bundesligisten und sorgten vor 40 694 Zuschauern für lange vermisste Partystimmung auf dem Betzenberg. Die wurde nur durch einige Mainzer Fans gestört, die kurz vor Schluss Leuchtfackeln auf den Rasen warfen und damit eine mehrminütige Unterbrechung des Spiels provozierten.