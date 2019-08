Bayern München und Borussia Dortmund halten fest zusammen, doch, wirklich. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, drückte nach der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch sein Bedauern aus, dass Hans-Joachim Watzke nicht ins Präsidium gewählt wurde. Der Geschäftsführer des BVB war nicht zur Wahl angetreten, wohl weil er gemerkt hat, dass er unter den 36 Profivereinen keine Mehrheit finden würde. "Eigentlich kenne ich dieses Gremium nur mit Borussia Dortmund und Bayern München", sagte Rummenigge.

Dies steht für eine generelle Entwicklung in der Bundesliga, die zurzeit eine Machtverteilung nach unten erlebt. In der neuen DFL haben die großen Vereine an Einfluss verloren. Dagegen werden der Mittelbau der Bundesliga und die Zweite Liga stärker. Das ist deswegen keine Kleinigkeit, weil einiges auf dem Spiel steht.

Die Verhältnisse im deutschen Profifußball sind klar: Bayern München ist die Nummer 1, Borussia Dortmund die 1b. In diesem Jahrzehnt ist noch kein anderer Verein Deutscher Meister geworden. Im Vorjahr lieferten sich die beiden ein Titelduell und manches deutet darauf hin, dass es in diesem Jahr wieder so kommt. Bayern und BVB sind die einzigen beiden internationalen Brands der Bundesliga, was in der Auslandsvermarktung eine wichtige Rolle spielt. Entsprechend wichtig war ihre Position bisher auch in der DFL.

Nun, nach dem altersbedingten Rückzug von und dem Scheitern Watzkes, wird im wichtigsten Gremium des deutschen Fußballs erstmals seit langer Zeit niemand aus Dortmund vertreten sein. Bayern München ist im Präsidium durch den Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen dabei, doch sonst sitzen dort, neben den zwei Vertretern der DFL GmbH, Verantwortliche aus Schalke, Freiburg, Köln, Darmstadt, St. Pauli und Kiel. Das sind fast ausschließlich kleine, ja sogar aktuelle und potenzielle Zweitligisten. Und im sechsköpfigen Aufsichtsrat findet sich gar keiner aus einem aktuellen deutschen Champions-League-Verein.

Diese neue DFL wird in der dreijährigen Legislaturperiode einen neuen Vertrag für die Medienrechte ausschreiben, vielleicht erzielt sie bei dem Verkauf wieder ein Rekordergebnis. Beim letzten Mal verkaufte sie alleine die nationalen Rechte für 4,64 Milliarden Euro für insgesamt vier Jahre. Anschließend müssen die vielen Millionen verteilt werden. Damit sind wir beim einzig wichtigen Punkt, den die DFL zu entscheiden hat. "Es geht ums Geld", sagte Rummenigge.



Der Mittelstand erhebt sich

In der Bundesliga wird das TV-Geld traditionell nach dem Leistungsprinzip verteilt. So erhält der Meister Bayern München (rund 68 Millionen Euro pro Jahr) mehr als das 2,6-Fache des Aufsteigers Paderborn (rund 26 Millionen). Dieser Schlüssel könnte unter den neuen Mehrheitsverhältnissen zur Debatte stehen.

Unter den Kleinen und Nicht-ganz-so-Großen sind die Wünsche gewachsen. Manch einer von ihnen denkt sich, man könnte das Geld anders verteilen. Radikal gedacht: zu gleichen Teilen. Oder noch radikaler: entgegen der Tabelle. Das hieße, der Letzte bekommt mehr als der Erste.

Das sind nur theoretische Modelle, der Sozialismus wird im deutschen Fußball nicht Einzug halten. Doch ein wenig gleichmäßiger oder gerechter dürfte es in den Augen vieler zugehen. Und so deutet sich eine kleine Revolution an. Zuletzt traf sich das Team Mittelstand, eine lose Verbindung von sechzehn Vereinen wie Hertha BSC, Werder Bremen, HSV oder dem VfB Stuttgart. Einer der wichtigsten Köpfe ist Axel Hellmann, ein Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt. Er hat Verbündete gefunden, aber sich auch ein paar Gegner geschaffen.