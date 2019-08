Was bitte sollen die Finals sein?

Haben Sie schon einmal die deutschen Meisterschaften im Bogenschießen verfolgt? Eben. Viele Sportarten werden nur alle vier Jahre groß, zu Olympischen Spielen. Sonst kommen selbst zu nationalen Titelkämpfen manchmal nur Freunde und Familie. Dank der Finals 2019 soll sich das ändern. Die Idee ist einfach: zehn deutsche Meisterschaften an einem Ort (Berlin) und an einem Wochenende (3./4. August). Durch die Bündelung bekommen vor allem die kleineren Sportarten die Chance, von der Aufmerksamkeit, die rings um die großen herrscht, mitgezogen zu werden. Und die brauchen sie auch. Die Sorge um die sportliche Vielfalt angesichts der erdrückenden Dominanz des Fußballs ist groß.

Gab es so etwas in Deutschland schon mal?

Nein. Ausgedacht haben sich das Konzept ARD und ZDF. Fernsehsender werden zu einer Art Sportveranstalter, auch das ist neu. Die Finals sind daher vor allem ein großes TV-Experiment. Die beiden Sender übertragen insgesamt 19 Stunden, dazu sollen auf bis zu acht Kanälen 40 Stunden lang Livestreams laufen. Wenn Sie alles schauen, haben Sie sich übrigens automatisch für die Deutschen Meisterschaften im Sport-Bingen qualifiziert.

Funktioniert so etwas denn?

Ja, zumindest im Winter. Das Konzept haben die Öffentlich-Rechtlichen aus dem Wintersport übernommen. Dort sprechen Biathletinnen, Skispringer, Rodlerinnen und andere ihre Zeitpläne schon länger ab, um den Sendern eine reibungslose, fortlaufende Liveübertragung zu ermöglichen, die den deutschen Fernsehzuschauern schon viele herzerwärmende Wintertage beschert hat. Bei den European Games im vorigen Jahr wurde das Konzept erstmals auf Sommersportveranstaltungen übertragen. Alle waren zufrieden.

Welche Sportarten sind dabei?

Bahnrad, Bogensport, Boxen, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Trial, Triathlon und Turnen. Mehr als 3.300 Athletinnen und Athleten kämpfen in 155 Disziplinen um 202 Titel.

Wer sind die Stars?

Am bekanntesten sind die deutschen Leichtathleten. Der Hochspringer Mateusz Przybylko, die Speerwerferin Christin Hussong und der Speerwerfer Thomas Röhler wurden im vergangenen Jahr Europameister, im Berliner Olympiastadion übrigens, in dem sie auch dieses Mal antreten. Auch Gina Lückenkemper, eine der schnellsten Sprinterinnen Europas und so etwas wie das Gesicht der deutschen Leichtathletik, wird am Start sein.



Die deutschen Turnstars sind Elisabeth Seitz und Marcel Nguyen. Auch der viermalige Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy wird dabei sein. Freunde des Modernen Fünfkampfs können sich auf den mehrfachen Weltmeister Alexander Nobis und Annika Schleu freuen. Der Schwimmer Marcel Koch wurde schon 32-mal Deutscher Meister und hat trotzdem noch Lust. Eine Olympiasilbermedaillengewinnerin kann man beim Bogenschießen bewundern, Lisa Unruh. Der Triathlet Patrick Lange hat gar schon zweimal den Ironman auf Hawaii gewonnen, der Kanute Sebastian Brendel ist dreifacher Olympiasieger und auch die frischen Schwimm-Weltmeister Sarah Köhler und Florian Wellbrock werden in Berlin dabei sein.